Президент Євро ради впевнений, що з приводу Нового року ЄС подарує Росії продовження санкцій

Президент Європейської Ради Дональд Туск вважає, що в грудні буде пролонговано санкції щодо Росії, які, запевняє влада РФ, роблять цю країну ще сильніше.

Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

«Європа єдина у нашій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Ось чому я впевнений, що в грудні ЄС пролонгуватиме санкції проти Росії», - написав Туск.

Раніше Туск заявив, що Росія повинна звільнити захоплених в Азовському морі українських моряків, повернути українські судна і утриматися від подальших провокацій.