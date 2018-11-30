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Президент Євро ради впевнений, що з приводу Нового року ЄС подарує Росії продовження санкцій
Президент Європейської Ради Дональд Туск вважає, що в грудні буде пролонговано санкції щодо Росії, які, запевняє влада РФ, роблять цю країну ще сильніше.
Про це він написав на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
«Європа єдина у нашій підтримці суверенітету та територіальної цілісності України. Ось чому я впевнений, що в грудні ЄС пролонгуватиме санкції проти Росії», - написав Туск.
Раніше Туск заявив, що Росія повинна звільнити захоплених в Азовському морі українських моряків, повернути українські судна і утриматися від подальших провокацій.
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