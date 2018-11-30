Єврокомісія виділила Україні перші EUR500 млн макрофінансової допомоги

Президент України Петро Порошенко повідомив, що Європейська комісія ухвалила позитивне рішення про виділення Україні першого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС обсягом 500 млн євро та подякував ЄК за це рішення.

«Щиро вдячний Єврокомісії за позитивне рішення про виділення Україні першого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС обсягом 500 млн євро», - написав П.Порошенко сьогодні на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

Глава держави додав, що високо цінує особисту підтримку з боку президента Єврокомісії Жан-Клода Юнкера та віце-президента Валдіса Домбровскіса, «про що ми домовилися під час зустрічей у Гельсінкі на початку листопада».

П.Порошенко назвав таке рішення Єврокомісії «дуже важливим сигналом незмінної підтримки Євросоюзу в умовах останніх викликів із боку російського агресора».

Згідно з оприлюдненим у п'ятницю вдень з повідомленням прес-служби Єврокомісії, Україна виконала необхідні умови для отримання першої виплати програми.

Зокрема, до цих умов входять заходи щодо активізації боротьби з корупцією, підвищення прозорості реєстрів компаній, підвищення передбачуваності податкового середовища та зміцнення управління державними підприємствами. Також в ЄК відзначили важливість досягнення домовленості з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової угоди.

«ЄС продовжить роботу з українською владою за своїм порядком денним реформ, зокрема в тих сферах, які пов'язані з черговим траншем програми макрофінансової допомоги. До них входять подальші заходи в боротьбі з корупцією, а також досягнення прогресу в справі створення Вищого антикорупційного суду України, управління державними фінансами, продовження реформ енергетичного та банківського секторів і реформи в галузі соціальної політики», - пояснили в ЄК.

В Єврокомісії поінформували, що завдяки першому траншу загальна сума макрофінансової допомоги досягла EUR3,3 млрд.