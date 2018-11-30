У перші години роботи Kyiv Boryspil Express продано 139 квитків

В «Укрзалізниці» вважають ці показники запорукою того, що залізничний швидкісний експрес Київ – «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» буде користуватися попитом.

«Такі темпи реалізації проїзних документів свідчать про зацікавленість пасажирів до такої послуги з трансферу», - зазначив в.о. голови правління Укрзалізниці Євген Кравцов.

Продаж квитків на новий Kyiv Boryspil Express було відкрито сьогодні о 12:00, після урочистого запуску сполучення за участю президента України Петра Порошенка і прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.

Залізничне сполучення між столицею та головним аеропортом України функціонуватиме в режимі 24/7, із графіком курсування поїзда можна ознайомитися на сайті «Укрзалізниці». Він складався таким чином, щоб поїзд міг конкурувати з іншими видами транспорту та враховував пікові навантаження міжнародного аеропорту «Бориспіль».

Вартість квитка є доступною для пасажирів і складає 80 грн.

Квитки на експрес можна придбати в кіосках самообслуговування, які розміщені на конкорсі над 14-ою колією на вокзалі у Києві. Для придбання квитка за готівковий розрахунок організовані дві спеціальні каси на Центральному та Південному вокзалах. В аеропорту «Бориспіль» квитки можна придбати в касах та терміналах, що розташовані на вході до залізничної платформи. На станції «Дарниця» квитки можна придбати в касі № 2.