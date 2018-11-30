Ченці-резиденти: спецслужби РФ продовжують засилати в Україну своїх агентів під «церковним» прикриттям

У Службі безпеки України заявляють, що російські спецслужби продовжують практику направлення в Україну своїх агентів під виглядом псевдоцерковників, незалежно від віросповідання та конфесійної приналежності.

«Наші контррозвідники викрили один із механізмів спецслужб РФ із залучення таких «місіонерів». У такий спосіб до вчинення державної зради співробітники «кримської філії» ФСБ примушували чернівчанина, який до березневих подій 2014 року жив у Криму. Через відкрито проукраїнську позицію ним досить швидко зацікавилися ворожі спецслужби. До того ж, чоловік був прислужником в одному з монастирів, тому «таваріщі» вирішили використовувати його за релігійною лінією», - повідомляє прес-центр СБ України.

В інформації зазначається, що розвідувальні завдання на території України він мав виконувати, вдаючи ченця.

«А щоб чоловік став поступливішим, то продовжувачі традицій КДБ за звичкою помістили його на примусове лікування до психіатричної лікарні», - розповіли в СБ України.

У прес-центрі поінформували, що через кілька місяців чоловікові все-таки вдалося звільнитися і повернутися на материкову Україну.

«Не шкодують у Росії і власних громадян. Ми з’ясували, що одного зі своїх співвітчизників ФСБшники планували використати для виконання спеціальних завдань у мусульманському середовищі на території РФ і України. Для цього чоловік мав пройти «курс молодого бійця» в освітніх закладах релігійної спрямованості Близького Сходу або Південної Азії. Після відмови його певний час тримали під вартою за обвинуваченням у розповсюдженні наркотиків. Після повторної пропозиції конфіденційного співробітництва росіянин залишив країну. Наразі він сподівається отримати статус біженця і залишитися жити в Україні», - розповіли в СБУ.