Росія офіційно оголосила призупинення судноплавства в Керченській протоці

Цього разу – нібито через погоду. Цього разу – нібито через погоду. До цього часу портів України не змогли дістатися або покинути їх десятки суден.

Росія призупинила прохід суден через Керч-Єнікальський канал через погану погоду, повідомили в прес-службі Росморрічфлоту в п'ятницю ввечері, пише українська правда з посиланням на російський «Інтерфакс».

«Вітер 13-18 м/сек, північно-східний. Загроза обмерзання суден. У зв'язку з цим випущені штормові попередження номер 562 для Керченського каналу і 537 для Азовського моря», - йдеться в інформації Росморрічфлоту.

У російському відомстві додали, що це несприятливий прогноз і зазначили, що за даними синоптиків, обмеження будуть зняті не раніше суботи або неділі.

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