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Павло києво-печерський каже, що залишив свій розкішний маєток - і навіть ящик горілки не прихопив

Предстоятель Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, екс-депутат Київради від Партії регіонів Павло заявив, що не мешкає в тому будинку, де Служба безпеки України провела сьогодні обшук.


Про це він сказав на брифінгу 30 листопада, інформує Українська правда.

Предстоятель заявив, що СБУ проводила обшуки в будинку, який за ним дійсно закріплений, водночас стверджує, що не заходив до нього з 2013 року.

«Я ніде не живу, в жодному будинку, я живу тільки в Києво-Печерській Лаврі. Сьогодні були в будинку, який дійсно числиться на мені, але з 2013 року я там ні разу не був», – сказав предстоятель.

За його словами, в 2014 році цей будинок «був розграбований».

«Винесено було 5 ікон, забрали, вибачте, ящик горілки, яка там була. Я звертався в міліцію, до прокурора, щоб ікони повернути, але ніхто на це не звернув уваги», – каже Павло.

«Сьогодні діється на мене тиск з усіх сторін, але хочу вас завірити, що я – в святій соборній апостольській канонічній церкві. Іншої церкви я не визнаю. Хіба президент очолить в майбутньому цю церкву... Вибачте», – поглузував Павло.

Павло каже, що обшуки проводилися в комплексі підсобного господарства, зареєстрованому на Києво-Печерську Лавру, чим висловив здивування.

«Чому йти в господарство? Може, корови - терористки, чи вівці? Що шукати там? Я не проти, хай шукають. Можливо комусь навесні треба навозу, то будете знати, де взяти для своєї грядки», – сказав священик.

Він також стверджує, що не ображав Філарета, а лише цитував святе письмо, про те: хто благословляє на війну, є сином диявола.

«Мені приписали і те, що я погано ставлюся до патріарха Варфоломія. Це неправда. Я його поважаю. Я молився за нього до певного часу. Він робить погані поступки, розділяє в церкві народ», – сказав Павло.

Раніше у п’ятницю повідомлялось, що Служба безпеки України проводить слідчі дії за місцем проживання предстоятеля Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Павла.

Зазначалося, що слідчі дії проводяться у межах кримінального провадження за частиною 2 статті 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, розпалювання міжконфесійної ворожнечі).

У 2016 році на сайті нерухомості з'явилося оголошення про продаж маєтку владики Павла за 34 млн гривень.


"ОБКОМ"

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30 Ноября 2018 19:02

 

 

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