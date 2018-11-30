Гривня в умовах воєнного стану зміцнилась і на міжбанку, і в обмінниках

 

30 ноября

19:55

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17:50

Росія офіційно оголосила призупинення судноплавства в Керченській протоці

17:27

Ченці-резиденти: спецслужби РФ продовжують засилати в Україну своїх агентів під «церковним» прикриттям

16:43

У перші години роботи Kyiv Boryspil Express продано 139 квитків

16:27

Єврокомісія виділила Україні перші EUR500 млн макрофінансової допомоги

16:18

Президент Євро ради впевнений, що з приводу Нового року ЄС подарує Росії продовження санкцій

15:51

Обмежено виїзд іноземців з окупованої території Донбасу

15:01

Павлу києво-печерському нема на що скаржитись, тому що сказано: «Не збирайте скарбів на землі, як птахи небесні не збирають у комори…»

13:07

Перша алколеді МЗС РФ з ранку мріє про бокал «Львівського світлого» свіжерозлитого?

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Окупанти підтвердили: полонених українських моряків вже перевезли до «скрепоносної»

11:55

П’ятьох нападників на Гриценка затримано

11:14

СБУ обшукує житло Павла києво-печерського

09:53

Від 16 до 60: Україна закрила в'їзд для чоловіків з Росії

09:15

Доба ООС: одного військового поранено, один зник безвісти

29 ноября

23:12

УПЦ Київського патріархату прокоментувала підсумки засідання сесії Священного синоду Вселенського патріархату

21:44

Константинополь затвердив текст томосу для Української церкви. Дату об'єднавчого собору оголосить патріарх Варфоломій

21:08

Вибори скасовано – воєнний стан застосовано

19:48

Через нахабну підлість РФ у Керченської протоці Трамп відмовив Путіну у зустрічі

18:29

Лічильник цокає : борг «Газпрому» перед «Нафтогазом» вже досягнув $2,7 мільярда

17:27

Воєнний стан: Україна закрила в'їзд до окупованого Криму для іноземців

16:29

У Стамбулі закінчилося засідання Синоду Вселенського патріархату

16:22

Порошенко: не треба українцям бігти за депозитами, сіллю чи сірниками. На відміну від росіян

15:59

«Работу выполнил»: СБУ перехопила розмови російських льотчиків, що атакували українськи кораблі (аудіо)

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«Блок Порошенка» образився на «прутень» від Гриценка

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У державному «Ощадбанку» можна повернути свій валютний депозит фальшивими доларами

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З новою надією на Константинополь: Україна проситиме закрити Босфор для російських кораблів

Гривня в умовах воєнного стану зміцнилась і на міжбанку, і в обмінниках

Курс гривні до кінця торгів на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю виріс до 28,185 грн/$1 з 28,315 грн/$1 за підсумками попереднього дня.


Про це повідомили агентству Інтерфакс-Україна дилери комерційних банків.

Котирування гривні до завершення торгів становили 28,17-28,2 грн/$1.

Готівковий курс гривні також зміцнюється: за даними інтернет видання «Мінфін», до вечора українські банки купували долари США за курсом 28,05 грн/$1 (днем раніше - 28,2 грн/$1) і продавали за 28,4 грн/$1 (днем раніше - 28,6 грн/$1).

За даними НБУ, довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку 30 листопада зміцнився до 28,2311 грн/$1 з 28,3984 грн/$1.


"ОБКОМ"

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30 Ноября 2018 19:55

 

 

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