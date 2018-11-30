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Гривня в умовах воєнного стану зміцнилась і на міжбанку, і в обмінниках
Курс гривні до кінця торгів на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю виріс до 28,185 грн/$1 з 28,315 грн/$1 за підсумками попереднього дня.
Про це повідомили агентству Інтерфакс-Україна дилери комерційних банків.
Котирування гривні до завершення торгів становили 28,17-28,2 грн/$1.
Готівковий курс гривні також зміцнюється: за даними інтернет видання «Мінфін», до вечора українські банки купували долари США за курсом 28,05 грн/$1 (днем раніше - 28,2 грн/$1) і продавали за 28,4 грн/$1 (днем раніше - 28,6 грн/$1).
За даними НБУ, довідковий курс гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку 30 листопада зміцнився до 28,2311 грн/$1 з 28,3984 грн/$1.
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