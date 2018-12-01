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Дoба ООС: знищено чотирьох бойовиків

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні на 07:00 1 грудня говориться:

«Протягом минулої доби, 30 листопада, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 6 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, двічі фіксувалися випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Так, протягом минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Вільний, Луганське, Красногорівка та Гнутове. Тут російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Окрім того, оборонні укріплення Об'єднаних сил поблизу Луганського противник обстріляв з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Гнутового та хутора Вільного окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та озброєння БМП відповідно.

У ході бойових дій втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не допущено.

Підрозділи, що обороняються, вживали необхідних заходів для придушення вогневої активності окупантів.

За даними розвідки, минулої доби, чотирьох бойовиків збройних формувань Російської Федерації було знищено.

Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв».


"ОБКОМ"

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01 Декабря 2018 09:01

 

 

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