Аеропорт «Бориспіль» і ДСНС попереджають: і на землі, і в небі, і на морі не варто чeкати милості від природи - зима почалася

Погодні умови погіршуються, протягом суботи очікується сніг на всій території України, сильні пориви вітру, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій з посиланням на Укргідрометцентр.

«1 грудня в Україні, крім західних областей, помірний сніг, в Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській, вдень і в Харківській областях місцями сильний сніг (приріст снігового покриву висотою 6-12 см); вдень у Приазов'ї подекуди ожеледь, налипання мокрого снігу, вночі у східних, Запорізькій та Херсонській областях пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини. На дорогах більшості областей ожеледиця.

У Києві та Київській області вранці 1 грудня сильний сніг.

Такі погодні умови можуть зумовити часткове порушення руху транспорту на автомобільних дорогах вищевказаних областей.

1 грудня на Азовському морі та у портах Маріуполь і Бердянськ посилення північно-східного вітру 25-28 м/с, висота хвиль 13-15 дм, у відкритій частині моря 15-20 дм, швидке обледенніння суден», - говориться у повідомленні ДСНС.

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» попереджає про можливу затримку вильотів і посадок літаків у зв'язку з ліквідацією наслідків снігопаду.

«Щільні снігові опади вночі забезпечили нас значною роботою. Триває очищення перону і злітних смуг, деайсинг-обробка літаків. Відповідно, підготовка до вильоту/прильоту займає більше часу, ніж зазвичай. Можливі зміни в розкладі рейсів», – повідомляє аеропорт на своїй сторінці в соцмережі «Фейсбук» у суботу, інформує Інтерфакс-Україна.

Такий режим роботи аеропорту зберігатиметься на період боротьби з наслідками снігопаду.