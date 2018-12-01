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Спортарену у Вишневому, у якій під першим снігом обвалився дах, збудували за 18 млн і з розрахунками «снігового навантаження»

Спорткомплекс «Favorite Fit» у місті Вишневому Київської області, який у травні 2018 р. урочисто відкрили народні депутати у якому сьогодні, 1 грудня під тиском снігу провалився дах, за 18,03 млн грн збудувало ТОВ «Антарес групп» (Київ).


Дахом у спорткомплексі зробили безкаркасну арку, яку з турецького металу робила фірма ТОВ «Південьмонтажбуд» (Одеса). Про це повідомляється в системі «Прозорро», пишуть Наші гроші.

Відділ освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації 7 вересня 2017 року за результатами тендеру уклав з «Антарес групп» першу угоду на будівництво спортивної арени школи №4 по вул. Машинобудівників, 3 у місті Вишневе. Вартість угоди тоді склала 17,53 млн грн і кошти по ній були сплачені до кінця 2017 року. Конкурентами на торгах були ТОВ «Теплоенергетична компанія» і ПП «Донбас будіндустрія сервіс». У січні 2018 року освітяни уклали з «Антаресом» додаткову угоду на будівельні роботи на 500 тис грн. Предмет робіт по цій угоді не оприлюднено.

У тендерній заявці «Антаресу» було надано дані про те, що у якості даху спорткомплексу буде безкаркасна арочна конструкція, виготовлена з холодногнутого листового профілю товщиною 1,3 мм (виробництво Туреччини «ArcelorMittal»). Монтажем арки у якості субпідрядника займалось одеська фірма «Південьмонтажбуд» Олександра Здота і Олександра Пірамуда.

В заявці «Антаресу» були наведені розрахунки снігового навантаження на поверхню арочної конструкції, яка не витримала першого снігу цього року. Розрахункове обгрунтування конструкцій будівлі арочного купола завізоване печаткою «Південьмонтажбуду».

Засновниками київського «Антарес групп» є кияни Володимир і Віталій Литвинюки, та Катерина Пржемиська з Ірпіня.

Фірма окрім підряду на спорткомплекс також у 2017 році отримала від мерії Вишневого на облаштування альтанки з бюветом у сквері «Небесної сотні» вартістю 1,39 млн грн. Також «Антарес групп» отримало низку будівельних підрядів від різних установ Болградського району Одеської області на суму 15,53 млн грн.

На одному з заходів у спорткомплексі «Favorite Fit» у вересні 2018 року голова Києво-Святошинської райради Вадим Гедульянов розповідав, що «Ми сьогодні будуємо об’єкти, аналогів яким дійсно не має в нашій державі. І пишаємось, що саме наш район є найспортивнішим на Київщині».

Згідно з повідомленням УНІАНу, об’єкт будували під патронатом голови Києво-Святошинської РДА Мирослави Смірнової. На сайті РДА було повідомлення про робочу зустріч Смірнової з приводу будівництва арени, на якій були присутні керівник проекту з будівництва арени Олександр Папанов та директор Міжнародної громадської організації «Street Fight» та благодійного фонду «Військове братерство» Олександр Котирло. У повідомленні Котирла було названо «автором проекту» (наразі повідомлення видалено з сайту, але збереглось у кеші Гуглa).

У відкритті спортарени в Вишневому в травні 2018 року брали участь також народні депутати Артур Палатний і Олег Велікін. Ці ж нардепи разом з вищезгаданими Мирославою Смірновою, Вадимом Гедульяновим і Олександром Котирлом у жовтні відкрили спортмайданчик «Street fight» у школі села Гатного.


"ОБКОМ"

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01 Декабря 2018 23:11

 

 

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