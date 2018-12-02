Стало відомо, з ким Україні грати у відборі до Євро-2020

Збірна України з футболу отримала в суперники на відбірковому турнірі Євро-2020 команди Португалії, Сербії, Литви та Люксембургу.

Такі результати жеребкування, яке відбулося у неділю в Дубліні.

Відбірковий турнір проходитиме з березня по листопад 2019 року. З групи у фінальну частину Євро-2020 виходить дві команди.

У разі невдачі у відбірковому турнірі збірна України ще має шанс потрапити на Євро-2020 у березні 2020 року через плей-офф Ліги націй, де посіла перше місце у своїй групі.