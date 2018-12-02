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Україна завоювала медаль у першої гонці біатлонного сезону
У першій офіційній гонці сезону на Кубку світу з біатлону в Поклюці (Словенія) збірна України завоювала бронзу.
Українська команда в складі Анастасії Меркушіної і Артема Тищенко в одиночній змішаній естафеті посіла третє місце.
Перемогу в гонці здобула норвезька пара Текла Брюн-Лі і Ларc Хельге Біркланд, а друге місце завоювали австрійці Ліза Тереза Хаузер і Симон Едер.
Одиночна змішана естафета:
1. Норвегія (0 + 4) 38: 26,7
2. Австрія (0 + 5) +8,5
3. УКРАЇНА (0 + 1) +20,7
4. Франція (1 + 9) +30,3
5. Швеція (0 + 10) +35,5
6. Канада (0 + 10) +37,8
7. РФ...
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