Україна завоювала медаль у першої гонці біатлонного сезону

У першій офіційній гонці сезону на Кубку світу з біатлону в Поклюці (Словенія) збірна України завоювала бронзу.

Українська команда в складі Анастасії Меркушіної і Артема Тищенко в одиночній змішаній естафеті посіла третє місце.

Перемогу в гонці здобула норвезька пара Текла Брюн-Лі і Ларc Хельге Біркланд, а друге місце завоювали австрійці Ліза Тереза Хаузер і Симон Едер.

Одиночна змішана естафета:

1. Норвегія (0 + 4) 38: 26,7

2. Австрія (0 + 5) +8,5

3. УКРАЇНА (0 + 1) +20,7

4. Франція (1 + 9) +30,3

5. Швеція (0 + 10) +35,5

6. Канада (0 + 10) +37,8

7. РФ...