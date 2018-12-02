 

02 декабря

18:32

Обвал шкільної спортарени під Києвом: затриманим «світить» до 12 років

15:28

У Тбілісі затримано сімох громадян України

15:20

Україна завоювала медаль у першої гонці біатлонного сезону

15:13

Стало відомо, з ким Україні грати у відборі до Євро-2020

08:21

Олександр Гвоздик став четвертим чинним українським чемпіоном світі з боксу

08:05

Доба ООС: жодних втрат

01 декабря

23:11

Спортарену у Вишневому, у якій під першим снігом обвалився дах, збудували за 18 млн і з розрахунками «снігового навантаження»

11:55

Аеропорт «Бориспіль» і ДСНС попереджають: і на землі, і в небі, і на морі не варто чeкати милості від природи - зима почалася

09:01

Дoба ООС: знищено чотирьох бойовиків

30 ноября

19:55

Гривня в умовах воєнного стану зміцнилась і на міжбанку, і в обмінниках

19:02

Павло києво-печерський каже, що залишив свій розкішний маєток - і навіть ящик горілки не прихопив

18:47

«Велика сімка» закликає РФ звільнити українських моряків і розблокувати Керченську протоку

17:50

Росія офіційно оголосила призупинення судноплавства в Керченській протоці

17:27

Ченці-резиденти: спецслужби РФ продовжують засилати в Україну своїх агентів під «церковним» прикриттям

16:43

У перші години роботи Kyiv Boryspil Express продано 139 квитків

16:27

Єврокомісія виділила Україні перші EUR500 млн макрофінансової допомоги

16:18

Президент Євро ради впевнений, що з приводу Нового року ЄС подарує Росії продовження санкцій

15:51

Обмежено виїзд іноземців з окупованої території Донбасу

15:01

Павлу києво-печерському нема на що скаржитись, тому що сказано: «Не збирайте скарбів на землі, як птахи небесні не збирають у комори…»

13:07

Перша алколеді МЗС РФ з ранку мріє про бокал «Львівського світлого» свіжерозлитого?

12:06

Окупанти підтвердили: полонених українських моряків вже перевезли до «скрепоносної»

11:55

П’ятьох нападників на Гриценка затримано

11:14

СБУ обшукує житло Павла києво-печерського

09:53

Від 16 до 60: Україна закрила в'їзд для чоловіків з Росії

09:15

Доба ООС: одного військового поранено, один зник безвісти

29 ноября

23:12

УПЦ Київського патріархату прокоментувала підсумки засідання сесії Священного синоду Вселенського патріархату

21:44

Константинополь затвердив текст томосу для Української церкви. Дату об'єднавчого собору оголосить патріарх Варфоломій

21:08

Вибори скасовано – воєнний стан застосовано

19:48

Через нахабну підлість РФ у Керченської протоці Трамп відмовив Путіну у зустрічі

18:29

Лічильник цокає : борг «Газпрому» перед «Нафтогазом» вже досягнув $2,7 мільярда

Україна завоювала медаль у першої гонці біатлонного сезону

У першій офіційній гонці сезону на Кубку світу з біатлону в Поклюці (Словенія) збірна України завоювала бронзу.


Українська команда в складі Анастасії Меркушіної і Артема Тищенко в одиночній змішаній естафеті посіла третє місце.

Перемогу в гонці здобула норвезька пара Текла Брюн-Лі і Ларc Хельге Біркланд, а друге місце завоювали австрійці Ліза Тереза Хаузер і Симон Едер.

Одиночна змішана естафета:

1. Норвегія (0 + 4) 38: 26,7

2. Австрія (0 + 5) +8,5

3. УКРАЇНА (0 + 1) +20,7

4. Франція (1 + 9) +30,3

5. Швеція (0 + 10) +35,5

6. Канада (0 + 10) +37,8

7. РФ...


УНІАН

Версия для печати  Версия для печати

02 Декабря 2018 15:20

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (13)

Генеральна прокуратура (6)

Національне антикорупційне бюро (92)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3)

Служба безпеки України (39)

Головна військова прокуратура (6)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (293)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 