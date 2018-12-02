У Тбілісі затримано сімох громадян України

МВС Грузії повідомляє про затримання в Тбілісі сімох громадян України в готелі «Альянс».

За інформацією прес-служби МВС, затримання відбулося на підставі ст. 236 КК Грузії, що передбачає відповідальність за незаконне придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин, повідомляє Інтерфакс-України.

Серед затриманих колишній грузинський військовослужбовець, який воював в українському батальйоні «Донбас» Лука Чхетія.

За заявою членів сім'ї Чхетії, він мав намір взяти участь в неділю в Тбілісі в акції протесту колишньої партії влади «Єдиний національний рух», лідером якої є екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі.