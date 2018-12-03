 

03 декабря

12:46

До Ради від Порошенка надійшов проект закону про припинення дії договору про дружбу з РФ

12:36

За радника міністра Стеця внесли заставу: фігурант скандалу з «секс-домаганням» готується вийти на волю

10:23

З Криму до Москви привезли передачі полоненим українським морякам

09:30

«Міхомайдан» і українці: нардеп Семенченко розповів, що він робить у Тбілісі

09:08

Дoба OОС: втрати тільки у бойовиків

02 декабря

18:32

Обвал шкільної спортарени під Києвом: затриманим «світить» до 12 років

15:28

У Тбілісі затримано 6 громадян України

15:20

Україна завоювала медаль у першої гонці біатлонного сезону

15:13

Стало відомо, з ким Україні грати у відборі до Євро-2020

08:21

Олександр Гвоздик став четвертим чинним українським чемпіоном світі з боксу

08:05

Доба ООС: жодних втрат

01 декабря

23:11

Спортарену у Вишневому, у якій під першим снігом обвалився дах, збудували за 18 млн і з розрахунками «снігового навантаження»

11:55

Аеропорт «Бориспіль» і ДСНС попереджають: і на землі, і в небі, і на морі не варто чeкати милості від природи - зима почалася

09:01

Дoба ООС: знищено чотирьох бойовиків

30 ноября

19:55

Гривня в умовах воєнного стану зміцнилась і на міжбанку, і в обмінниках

19:02

Павло києво-печерський каже, що залишив свій розкішний маєток - і навіть ящик горілки не прихопив

18:47

«Велика сімка» закликає РФ звільнити українських моряків і розблокувати Керченську протоку

17:50

Росія офіційно оголосила призупинення судноплавства в Керченській протоці

17:27

Ченці-резиденти: спецслужби РФ продовжують засилати в Україну своїх агентів під «церковним» прикриттям

16:43

У перші години роботи Kyiv Boryspil Express продано 139 квитків

16:27

Єврокомісія виділила Україні перші EUR500 млн макрофінансової допомоги

16:18

Президент Євро ради впевнений, що з приводу Нового року ЄС подарує Росії продовження санкцій

15:51

Обмежено виїзд іноземців з окупованої території Донбасу

15:01

Павлу києво-печерському нема на що скаржитись, тому що сказано: «Не збирайте скарбів на землі, як птахи небесні не збирають у комори…»

13:07

Перша алколеді МЗС РФ з ранку мріє про бокал «Львівського світлого» свіжерозлитого?

12:06

Окупанти підтвердили: полонених українських моряків вже перевезли до «скрепоносної»

11:55

П’ятьох нападників на Гриценка затримано

11:14

СБУ обшукує житло Павла києво-печерського

09:53

Від 16 до 60: Україна закрила в'їзд для чоловіків з Росії

09:15

Доба ООС: одного військового поранено, один зник безвісти

Дoба OОС: втрати тільки у бойовиків

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні на 07:00 3 грудня 2018 року говориться:

«Учора, 2 грудня, ситуація в районі проведення операції залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. Відзначимо, що всі порушення режиму тиші противник здійснив з настанням темряви.

Так, протягом минулої доби ворог обстрілював оборонні укріплення Об'єднаних сил біля населених пунктів Станиця Луганська, Красногорівка, Новомихайлівка, Славне, Тарамчук та Лебединське. Важке озброєння не застосовувалось.

Двічі загарбники вели прицільний вогонь із гранатометів та великокаліберних кулеметів неподалік Тарамчука. Крім того, поблизу Станиці Луганської збройні формування Російської Федерації здійснили чергову провокацію з метою недопущення розведення сил і засобів у цьому районі - зафіксовано ворожий обстріл з великокаліберних кулеметів.

Внаслідок бойових дій, не постраждав жоден військовослужбовець Об'єднаних сил.

Від початку цієї доби противник здійснив обстріл наших оборонних укріплень в районі Кримського із мінометів калібру 82 мм. Втрат серед українських військових не допущено.

За даними розвідки, 2 грудня, три бойовики російсько-окупаційних військ були знищені та ще п’ять – поранені».


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

03 Декабря 2018 09:08

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (13)

Генеральна прокуратура (6)

Національне антикорупційне бюро (93)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3)

Служба безпеки України (39)

Головна військова прокуратура (6)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (294)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 