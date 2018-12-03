За радника міністра Стеця внесли заставу: фігурант скандалу з «секс-домаганням» готується вийти на волю

Друзі внесли 3 млн гривень застави за блогера Олександра Барабошка, якого Печерський районний суд заарештував на два місяці.

Про це повідомив адвокат затриманого Микита Чекман, пише Lb.ua.

«За моєю інформацією, заставу внесли, але він ще не вийшов із СІЗО, оскільки це складна процедура», - сказав Чекман. Адвокат додав, що заставу збирали і вносили друзі.

30 листопада суд заарештував Барабошка на два місяці із заставою в 3 млн гривень (прокуратура просила 6,5 млн). Другого підозрюваного у справі про втручання в приватне життя - політтехнолога Володимира Петрова - відправили під домашній арешт.

Обох чоловіків затримали 29 листопада у справі про створення фейкового секс-скандалу про домагання співробітника МВС Олександра Варченка до студентки Наталії Борейко. Дружина потерпілого - Ольга Варченко, вона займає посаду першої заступниці голови Державного бюро розслідувань.

Нагадаємо, що Барабошко у 2015 р. став радником міністра інформполітики Юрія Стеця (див. також публікацію «Української правди» «7 пригод «політтехнолога» Петрова і блогера Барабошка»).