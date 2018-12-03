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В уряді Німеччини нагадали Путіну, де знаходиться «партія війни» і хто напав на Україну

Федеральний уряд Німеччини «неприємно здивований» словами президента РФ Володимира Путіна про українську владу в контексті кризи в Керченській протоці.


Про це заявив у понеділок, 3 грудня, речник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє DW.

На прес-конференції в Буенос-Айресі після саміту Великої двадцятки Володимир Путін назвав чинну владу України «партією війни», яка нібито не зацікавлена в мирному врегулюванні конфліктів.

Зайберт наголосив, що український уряд є законним і демократично обраним представником своєї країни, та залишається легітимним партнером у мінському процесі з метою розв'язання конфлікту. А анексія Криму в порушення міжнародного права здійснена саме Росією, яка також підтримує сепаратистів на Донбасі. «Тому саме там лежить головна відповідальність за кризу і насильство, що забрали стільки життів на Сході України», - зазначив Зайберт.

Він нагадав, що канцлерка Німеччини Анґела Меркель у Буенос-Айресі обговорила кризу в Керченській протоці з Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. Вона наголосила на необхідності надати вільного доступу до українських портів на Азовському морі.


"ОБКОМ"

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03 Декабря 2018 18:29

 

 

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