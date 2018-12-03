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Наслідки «Роттердаму + Рінат»: найдорожча у світі теплова генерація і найбагатший олігарх країни

Згідно зі звітом «Powering down coal» фінансового аналітичного центру Carbon Tracker, теплова генерація в Україні є найбільш неефективною і найбільш дорогою в світі.


Про це повідомив експерт в сфері енергетики Андрій Герус на своїй сторінці в Facebook, інформує Економічна правда.

Згідно зі звітом, середній тариф для українських ТЕС за мегават-годину становить 70 доларів, тоді як у найближчих конкурентів України в рейтингу найдорожчої теплової генерації (Європейського Союзу, Південної Кореї та Японії) тариф становить від 50 до 60 доларів за МВт-год.

Найменший тариф для ТЕС - в Індонезії - 40 доларів за МВт-год.

«Після української приватизації, де нібито залучали приватні інвестиції, після декількох років управління вугільними електростанціями ефективними менеджерами приватних компаній, після багатомільярдних інвестиційних надбавок на реконструкцію і модернізацію станцій, які включалися в тарифи, ми маємо найнеефективніші у світі вугільні електростанції з найвищими в світі тарифами. І, при цьому, найбагатшого олігарха, який цими станціями володіє», - написав Герус.

«Ціна електроенергії з вугільних електростанцій у нас на 40% дорожча, ніж в Європі і на 75% дорожча, ніж в Росії», - додав він.

Як відомо, у березні 2016 року Національна комісія з регулювання енергетики і комунальних послуг затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Це ціна, за якою ТЕС продають електроенергію в ринок. У ній, зокрема, враховується ціна на вугілля.

Відповідно до нової методики, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахується за формулою «вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну».

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне «Центренерго», стали продавати електроенергію дорожче.


"ОБКОМ"

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03 Декабря 2018 18:47

 

 

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