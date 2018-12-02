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Порошенко звільнив свого представника в окупованому Криму
Відповідний указ з’явився на сайті президента.
«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №405/2018
Про звільнення Б. Бабіна з посади Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим
Звільнити БАБІНА Бориса Володимировича з посади Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим згідно з поданою ним заявою.
Президент України П.ПОРОШЕНКО
2 грудня 2018 року»
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