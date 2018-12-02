 

03 декабря

21:35

Порошенко звільнив свого представника в окупованому Криму

18:47

Наслідки «Роттердаму + Рінат»: найдорожча у світі теплова генерація і найбагатший олігарх країни

18:29

В уряді Німеччини нагадали Путіну, де знаходиться «партія війни» і хто напав на Україну

12:46

До Ради від Порошенка надійшов проект закону про припинення дії договору про дружбу з РФ

12:36

За радника міністра Стеця внесли заставу: фігурант скандалу з «секс-домаганням» готується вийти на волю

10:23

З Криму до Москви привезли передачі полоненим українським морякам

09:30

«Міхомайдан» і українці: нардеп Семенченко розповів, що він робить у Тбілісі

09:08

Дoба OОС: втрати тільки у бойовиків

02 декабря

18:32

Обвал шкільної спортарени під Києвом: затриманим «світить» до 12 років

15:28

У Тбілісі затримано 6 громадян України

15:20

Україна завоювала медаль у першої гонці біатлонного сезону

15:13

Стало відомо, з ким Україні грати у відборі до Євро-2020

08:21

Олександр Гвоздик став четвертим чинним українським чемпіоном світі з боксу

08:05

Доба ООС: жодних втрат

01 декабря

23:11

Спортарену у Вишневому, у якій під першим снігом обвалився дах, збудували за 18 млн і з розрахунками «снігового навантаження»

11:55

Аеропорт «Бориспіль» і ДСНС попереджають: і на землі, і в небі, і на морі не варто чeкати милості від природи - зима почалася

09:01

Дoба ООС: знищено чотирьох бойовиків

30 ноября

19:55

Гривня в умовах воєнного стану зміцнилась і на міжбанку, і в обмінниках

19:02

Павло києво-печерський каже, що залишив свій розкішний маєток - і навіть ящик горілки не прихопив

18:47

«Велика сімка» закликає РФ звільнити українських моряків і розблокувати Керченську протоку

17:50

Росія офіційно оголосила призупинення судноплавства в Керченській протоці

17:27

Ченці-резиденти: спецслужби РФ продовжують засилати в Україну своїх агентів під «церковним» прикриттям

16:43

У перші години роботи Kyiv Boryspil Express продано 139 квитків

16:27

Єврокомісія виділила Україні перші EUR500 млн макрофінансової допомоги

16:18

Президент Євро ради впевнений, що з приводу Нового року ЄС подарує Росії продовження санкцій

15:51

Обмежено виїзд іноземців з окупованої території Донбасу

15:01

Павлу києво-печерському нема на що скаржитись, тому що сказано: «Не збирайте скарбів на землі, як птахи небесні не збирають у комори…»

13:07

Перша алколеді МЗС РФ з ранку мріє про бокал «Львівського світлого» свіжерозлитого?

12:06

Окупанти підтвердили: полонених українських моряків вже перевезли до «скрепоносної»

11:55

П’ятьох нападників на Гриценка затримано

Порошенко звільнив свого представника в окупованому Криму

Відповідний указ з’явився на сайті президента.


«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №405/2018

Про звільнення Б. Бабіна з посади Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

Звільнити БАБІНА Бориса Володимировича з посади Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим згідно з поданою ним заявою.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

2 грудня 2018 року»


"ОБКОМ"

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03 Декабря 2018 21:35

 

 

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