Порошенко звільнив свого представника в окупованому Криму

Відповідний указ з’явився на сайті президента.

«УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №405/2018

Про звільнення Б. Бабіна з посади Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

Звільнити БАБІНА Бориса Володимировича з посади Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим згідно з поданою ним заявою.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

2 грудня 2018 року»