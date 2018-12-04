Дoба OOС: поранено двох військовослужбовців

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні на 07:00 4 грудня говориться:

«3 грудня ситуація в районі проведення операції цілком контролювалася Об’єднаними силами.

Окупанти 14 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ, зокрема, зафіксовано і 4 випадки застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Кримське, Троїцьке, Степне, Авдіївка, Водяне, Славне, Чермалик, Водяне, що на Приазов'ї, та Гнутове. Тут російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

По опорних пунктах Об'єднаних сил біля Кримського окупанти двічі застосували міномети калібру 82 мм, а оборонні укріплення поблизу Пісків противник обстріляв ще й з мінометів 120-го калібру.

У ході бойових дій поранень зазнали два військовослужбовці Об'єднаних сил.

Підрозділи, що обороняються, вживали адекватних заходів для придушення ворожої вогневої активності.

За даними розвідки, 3 грудня, трьох російських окупантів було знищено, а ще трьох – поранено.

Від початку цієї доби, противник вогню у напрямку наших позицій не відкривав».


"ОБКОМ"

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04 Декабря 2018 08:39

 

 

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