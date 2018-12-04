 

04 декабря

17:41

Росія відмовилась від пропозиції обміну «їхтамнетів» на українців на Різдво: «скрепи», мабуть, не дозволяють

15:47

Лідер «Самопомочі» виклав безпрограшну передвиборчу тезу: обміняти кума Путіна Медведчука на українських моряків

15:37

Грузинський суд залишив затриманих українців під арештом

15:12

Януковича хочуть вивезти до Ізраїлю

14:54

Стало відомо, що знайшли у житомирських попів Московського патріархату під час обшуків

14:26

Бита перетворюється на бумеранг: Луценко розповів, чому нападають на активістів, які виконують роботу правоохоронних органів

12:14

Прокуратура Грузії висунула обвинувачення затриманим українцям

10:38

З початком зими Україна скоротила імпорт газу вдвічі

10:15

В Керченській протоці знаходиться близько 170 суден, які очікують на прохід

08:49

Суд відпустив Продана на поруки

08:39

Дoба OOС: поранено двох військовослужбовців

03 декабря

21:35

Порошенко звільнив свого представника в окупованому Криму

18:47

Наслідки «Роттердаму + Рінат»: найдорожча у світі теплова генерація і найбагатший олігарх країни

18:29

В уряді Німеччини нагадали Путіну, де знаходиться «партія війни» і хто напав на Україну

12:46

До Ради від Порошенка надійшов проект закону про припинення дії договору про дружбу з РФ

12:36

За радника міністра Стеця внесли заставу: фігурант скандалу з «секс-домаганням» готується вийти на волю

10:23

З Криму до Москви привезли передачі полоненим українським морякам

09:30

«Міхомайдан» і українці: нардеп Семенченко розповів, що він робить у Тбілісі

09:08

Дoба OОС: втрати тільки у бойовиків

02 декабря

18:32

Обвал шкільної спортарени під Києвом: затриманим «світить» до 12 років

15:28

У Тбілісі затримано 6 громадян України

15:20

Україна завоювала медаль у першої гонці біатлонного сезону

15:13

Стало відомо, з ким Україні грати у відборі до Євро-2020

08:21

Олександр Гвоздик став четвертим чинним українським чемпіоном світі з боксу

08:05

Доба ООС: жодних втрат

01 декабря

23:11

Спортарену у Вишневому, у якій під першим снігом обвалився дах, збудували за 18 млн і з розрахунками «снігового навантаження»

11:55

Аеропорт «Бориспіль» і ДСНС попереджають: і на землі, і в небі, і на морі не варто чeкати милості від природи - зима почалася

09:01

Дoба ООС: знищено чотирьох бойовиків

30 ноября

19:55

Гривня в умовах воєнного стану зміцнилась і на міжбанку, і в обмінниках

19:02

Павло києво-печерський каже, що залишив свій розкішний маєток - і навіть ящик горілки не прихопив

З початком зими Україна скоротила імпорт газу вдвічі

Україна в перших числах грудня знизила імпорт природного газу з країн Європи майже в 2,1 раза порівняно з листопадом, свідчать дані АТ «Укртрансгаз».


За розрахунками агентства Інтерфакс-Україна, якщо середньодобовий імпорт в листопаді становив 32,4 млн куб. м, то 1-2 грудня він знизився до 15,8 млн куб. м/добу. Зокрема, поставки газу з боку Словаччини в перші дні грудня зменшилися до 7,3 млн куб. м/добу (19,9 млн куб. м/добу - в листопаді), Угорщини - до 7 млн куб. м/добу (10,6 млн куб. м/добу - в листопаді), Польщі - 1,5 млн куб. м/добу (1,9 млн куб. м/добу - в листопаді).

Такі самі обсяги вхідної потужності в ГТС України для імпорту газу заброньовано і на 3-5 грудня 2018 року.

Такий різкий перепад в обсягах імпорту газу традиційно означає, що закупівлі знизив найбільший гравець цього сегмента в особі НАК «Нафтогаз України».

Запаси в підземних сховищах станом на 2 грудня становлять 15,97 млрд куб. м, що на 1,2 млрд куб. м менше, ніж на початок сезону відбору (7 листопада). Водночас 0,38 млрд куб. м або 31% піднятого обсягу було відібрано із ПСГ із 28 листопада до 2 грудня - період заморозків. Уже 3-4 грудня в Україні спостерігається значне потепління.

Як повідомлялося, Україна в січні-листопаді 2018 року скоротила імпорт природного газу на 22,8% (на 2 млрд 982,6 млн куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2017 року - до 10 млрд 112,6 млн куб. м. Зокрема з боку Словаччини за цей період надійшло 6 млрд 231,7 млн куб. м газу (-32,6% до січня-листопада-2017), Угорщини - 3 млрд 223,8 млн куб. м (+19,3%), Польщі - 657,1 млн куб. м (-43%).

«Укртрансгаз», 100% якого належить НАК «Нафтогаз України», експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

04 Декабря 2018 10:38

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (13)

Генеральна прокуратура (6)

Національне антикорупційне бюро (93)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3)

Служба безпеки України (40)

Головна військова прокуратура (6)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (299)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 