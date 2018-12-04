З початком зими Україна скоротила імпорт газу вдвічі

Україна в перших числах грудня знизила імпорт природного газу з країн Європи майже в 2,1 раза порівняно з листопадом, свідчать дані АТ «Укртрансгаз».

За розрахунками агентства Інтерфакс-Україна, якщо середньодобовий імпорт в листопаді становив 32,4 млн куб. м, то 1-2 грудня він знизився до 15,8 млн куб. м/добу. Зокрема, поставки газу з боку Словаччини в перші дні грудня зменшилися до 7,3 млн куб. м/добу (19,9 млн куб. м/добу - в листопаді), Угорщини - до 7 млн куб. м/добу (10,6 млн куб. м/добу - в листопаді), Польщі - 1,5 млн куб. м/добу (1,9 млн куб. м/добу - в листопаді).

Такі самі обсяги вхідної потужності в ГТС України для імпорту газу заброньовано і на 3-5 грудня 2018 року.

Такий різкий перепад в обсягах імпорту газу традиційно означає, що закупівлі знизив найбільший гравець цього сегмента в особі НАК «Нафтогаз України».

Запаси в підземних сховищах станом на 2 грудня становлять 15,97 млрд куб. м, що на 1,2 млрд куб. м менше, ніж на початок сезону відбору (7 листопада). Водночас 0,38 млрд куб. м або 31% піднятого обсягу було відібрано із ПСГ із 28 листопада до 2 грудня - період заморозків. Уже 3-4 грудня в Україні спостерігається значне потепління.

Як повідомлялося, Україна в січні-листопаді 2018 року скоротила імпорт природного газу на 22,8% (на 2 млрд 982,6 млн куб. м) порівняно з аналогічним періодом 2017 року - до 10 млрд 112,6 млн куб. м. Зокрема з боку Словаччини за цей період надійшло 6 млрд 231,7 млн куб. м газу (-32,6% до січня-листопада-2017), Угорщини - 3 млрд 223,8 млн куб. м (+19,3%), Польщі - 657,1 млн куб. м (-43%).

«Укртрансгаз», 100% якого належить НАК «Нафтогаз України», експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.