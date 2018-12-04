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Прокуратура Грузії висунула обвинувачення затриманим українцям

Головна прокуратура Грузії офіційно висунула обвинувачення раніше затриманим шістьом громадянам України та одному громадянину Грузії.


Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на «Эхо Кавказа».

«Головна прокуратура Грузії офіційно висунула обвинувачення шістьом громадянам України та одному громадянину Грузії, затриманим під час спецоперації за придбання і зберігання зброї», - йдеться у повідомленні.

Коли відбудеться засідання суду, поки що невідомо.

Раніше МВС Грузії повідомило, що в результаті обшуку в готельних номерах у затриманих вилучено вогнепальні пістолети систем Beretta і Макарова, автоматичну саморобну вогнепальну зброю і різні види боєприпасів. Розслідування триває за статтями Кримінального кодексу Грузії про протиправне придбання і зберігання вогнепальної зброї, боєприпасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв групою осіб.

За даними грузинських телекомпаній, затриманий громадянин Грузії - Лука Чхетія, колишній грузинський військовослужбовець, який воював у добровольчому батальйоні «Донбас». Його батько Серго Чхетія заявив журналістам, що його син мав намір взяти участь в акції протесту опозиції у центрі Тбілісі.

Раніше народний депутат України з фракції «Самопомочі» Семен Семенченко назвав імена громадян України, затриманих напередодні в Грузії: це Дмитро Курагін, Роланд Мелія, Олександр Новиков, Юрій Коростельов, Ігор Орленко, Сергій Кладько, а також громадянин Грузії Лука Чхетія. За словами депутата, українці приїхали в Грузію з 28-го по 30 листопада, щоб зустрітися з побратимами, з якими воювали на сході України. Крім того, він заявив, що українці приїхали в Грузію не для провокацій, і зброю їм підкинули.

У Міністерстві закордонних справ України підтвердили затримання у Тбілісі шістьох українців і повідомили, що їм призначені адвокати.

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"ОБКОМ"

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04 Декабря 2018 12:14

 

 

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