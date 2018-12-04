Бита перетворюється на бумеранг: Луценко розповів, чому нападають на активістів, які виконують роботу правоохоронних органів

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що причиною нападів на активістів в Одеській області є те, що активісти застосовують силу для боротьби з порушеннями.

Про це він сказав під час виїзної наради керівництва правоохоронних органів в Одесі 4 грудня, повідомляє Українська правда.

«Проаналізувавши декілька десятків випадків (нападів на активістів) працівники ГПУ прийшли до висновку, що основаною причиною цього насилля є непередбачене законом застосування насилля різних людей – у тому числі активістів – до різних ситуацій», - сказав Луценко.

Генпрокурор додав, що ніхто «навіть найідеальніший активіст, не має права на власний розсуд збирати групу з битами і нападати на, як він вважає, незаконне будівництво, лотерею чи аптеку».

«З іншого боку було б нечесно сказати, що у них є прямий інший вихід. Бо коли звертаються до правоохоронних органів, у тому числі Одеської області, то вони дуже рідко знаходять підтримку в припиненні того чи іншого порушення закону», - сказав він.

За словами Луценка, незаконне будівництво в Одесі як велось, так і ведеться.

«І тих, хто стоїть за цим будівництвом, ви, шановні, знаєте по іменах. Я також. У суспільства просто урвався терпець – якщо ви їх знаєте, то чому не припиняєте? Тому вони вже не звертаються ні до прокуратури, ні до поліції ні до інших структур, а діють самостійно», - сказав генпрокурор.

Він додав, що тут спрацьовує принцип бумеранга – коли насилля породжує ще більше насилля.

«Тому перша вимога зупинити будь-які форми незаконного бізнесу, бо вони є головним джерелом насилля щодо громадських активістів», - сказав Луценко, нагадавши, що на Одещині є незаконне будівництво, і незаконний гральний бізнес, і продаж наркотиків в аптеках, і дерибан землі.

«Кримінальні провадження, яких є безліч у кожному з цих випадків, мають бути доведенні до кінця – до підозри і суду», - підсумував генпрокурор.