Стало відомо, що знайшли у житомирських попів Московського патріархату під час обшуків

Учора одразу 8 обшуків провели поліцейські у єпархіях Московського патріархату на Житомирщині та у київській друкарні.

«8 санкціонованих обшуків у будівлях та приміщеннях кількох єпархій. Кримінальне провадження – це порушення рівноправності громадян за ознаками расової, національної приналежності або релігійних чи інших ознак. Вилучено значну кількість електронних носіїв інформації: флеш-накопичувачі, комп'ютери, а також друковану літературу», – повідомила кореспонденту УНН керівник відділу комунікації ГУНП у Житомирській області Алла Ващенко.

Водночас священики єпархій заявили, що їх звинувачують у розповсюдженні літератури, яка розпалює міжконфесійну ворожнечу та агітує проти Томосу.

«Ми не причетні абсолютно до цієї справи, ми не розповсюджували літературу, яка може привести до розпалювання ворожнечі на релігійній основі», – розповів у коментарі УНН секретар Житомирської єпархії Олексій Овсянніков.

Також обшуки проводили і вдома у окремих священиків.

«Повністю зайшли в прихожу – ванна, кухня, зал, спальня і комора. Вилучили флешки, 10 було, але там такі флешки – колядки, церковні концерти», – розповів у коментарі УНН Сергій Грицаюк – архієрейський намісник Хрестовоздвиженського храму Житомира.

Нагадаємо, Служба безпеки України та поліцейські проводили 3 грудня обшуки у адміністративних приміщеннях, церквах та вдома у священників. Обшуки проводили у рамках кримінального провадження за ст. ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України. Слідчі дії провели у Житомирі, Коростені, Овручі та столиці.