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Януковича хочуть вивезти до Ізраїлю

Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Олександр Горошинський написав, що зустрівся в Москві з його запрошеним лікарем з Ізраїлю, Еялем Аттіасом.


Лікар розповів, що обговорюється можливість перевезення Януковича до Ізраїлю для лікування. Про це Горошинський написав на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Thebabel.

Горошинський приїхав до Москви з питань планованого судового засідання 5-го грудня. Зустрітися з Януковичем особисто у нього не вийшло, але вдалося побачитися з запрошеним лікарем з Ізраїлю.

«Під час зустрічі пан Аттіас розповів мені таке:

«Представники президента Януковича звернулися до нас у 20-х числах листопада. Вони надали для вивчення деякі медичні документи. Ми їх переглянули і вважаємо за необхідне провести огляд пацієнта. Погодили дату приїзду. За результатами нашого візиту та огляду можу сказати, що травма дуже серйозна.

На мій погляд, необхідні додаткові обстеження, щоб прийняти рішення про доцільність оперативного втручання, можливо й не одного.

Ми б хотіли робити подальші обстеження і лікування в нашій клініці в Ізраїлі. Ми будемо обговорювати таку можливість з пацієнтом і, найімовірніше, організовувати його переїзд», — написав Горошинський.

Деталей діагнозу і назви клініки адвокат розкривати не став.

Оболонський районний суд Києва відклав виступ з останнім словом Януковича у справі про державну зраду. Засідання відбудеться 5 грудня.

Перед цим адвокат Януковича Олександр Горошинський заявив, що екс-президент знерухомлений і з лікарняного ліжка участі в суді 19 листопада не братиме. Адвокат додав, що травма спортивна, і на відновлення після таких ушкоджень необхідно не менше 21 дня.


"ОБКОМ"

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04 Декабря 2018 15:12

 

 

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