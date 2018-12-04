Росія відмовилась від пропозиції обміну «їхтамнетів» на українців на Різдво: «скрепи», мабуть, не дозволяють

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Росіяни і їх маріонетки сьогодні знову зірвали пропозицію України по звільненню заручників і політв‘язнів.


По це повідомила член Тристоронньої контактної з мирного врегулювання конфлікту в ОРДЛО Ірина Геращенко у Facebook:

«Сьогодні в Мінську відбулося 100 засідання ТКГ (де Україну відтепер представляє Євген Марчук) і робочих груп.

Перше. Українська сторона висловила рішучий протест проти відкритої збройної агресії РФ в Азовському морі і закликала СММ ОБСЄ, мандат якої розповсюджується на всю територію України, негайно розпочати посилений моніторинг акваторії Азовського моря і прилеглих територій, які мають бути вільні , згідно мінських угод, від важкої зброї і техніки. Українська сторона висловила рішучий протест недопуску СММ ОБСЄ до окупованого Новоазовська та інших окупованих РФ територій.

При цьому російська сторона фактично заблокувала обговорення військової провокації на Азові. На агресорі і шапка горить.

Друге. Україна вимагає негайного звільнення 24 військовополонених моряків, утримуваних на Росії, без всяких передумов. На них розповсюджуються дії Женевських конвенцій, військовополонених не можна судити і ми вимагаємо їх негайного звільнення без передумов, без всяких обмінів.

Третє. Україна і весь світ не визнає псевдовиборів, організованих РФ на окупованих нею територіях Донбасу, не визнає нелигітимних «органів влади», які намагається сформувати там РФ і її маріонетки. Українська сторона нагадала про тристоронній формат мінських груп: Україна - Росія - ОБСЄ і наголосила, що збройна провокація РФ в Азовському морі і однозначна реакція світу на цю агресію, тільки підтверджує статус РФ в мінських групах як країни- агресора, відповідальної за окупацію і агресію.

Представники ОРДЛО не є учасниками груп. Вони тільки запрошені Росією

Четверте. Українська сторона ще раз передала пропозицію щодо звільнення заарештованих росіян в обмін на українців в російських тюрмах і помилування сепаратистів в обмін на українців на окупованих територіях. Ми передали конкретні списки і пропозиції в форматі 23/23 і 66/19 з пропозицією провести звільнення наших військових і цивільних з ордло до новорічних і різдвяних свят. Ми готові повторити минулорічний успіх і провести черговий етап звільнення 27 грудня. На жаль, РФ і їх маріонетки відмовилися від чергової ініціативи України і зірвали і цю пропозицію звільнення українців. Росіяни відмовляються визнати своїх «ихтамнетов» в українських тюрмах. Відповідальність за те, що звільнення заручників заблоковане - повністю на російській стороні.

П‘яте. Україна вимагає негайного створення п‘ятої групи, по кордону, яка обговорить повернення украіно-російського кордону, створення зони безпеки вздовж кордону з безперешкодним доступом туди СММ ОБСЄ. Ми наполягаємо, щоб це питання було розглянуте і прийнято як відповідне рішення в рамках нормандського формату.

Шосте. На гуманітарній групі, після багатомісячних дебатів, узгодили дату і місце переміщення засуджених, не пов‘язаних з конфліктом. Ці люди здійснили злочин, але вони теж громадяни України, і мають право відбувати покарання на території, контрольовані українською владою. Омбудсмен Людмила Денисова і її офіс будуть напряму залучені до цього переміщення засуджених. На сьогодні близько 1000 засуджених прагнуть сидіти в українських тюрмах, наразі домовлено про переміщення більше 60 з них. Переміщення має відбутися найближчими днями.

Сьоме. В економічній підгрупі поставили питання повернення Україні вкраденої на окупованому Донбасі української власності і підприємств. Звернули увагу на необхідність сплати податків в український бюджет, як це вимагає українське законодавство, всіх українських підприємств. Й також звернули увагу на неприпустимість того, що на окупованих територіях як валюта використовується рубль - валюта країни-окупанта і мародера…

P. S. Від України в гуманітарній групі працюють представники СБУ і МінТОТ - Ю. Кочанов і С. Задорожний. Напередодні узгодили з ними списки і позиції, яку вони представляли. Ми передали конкретні списки - у відповідь почули «ні». Росія блокує звільнення заручників, хапає нових полонених і поводиться як сомалійський пірат».


"ОБКОМ"

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04 Декабря 2018 17:41

 

 

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