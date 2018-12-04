 

04 декабря

20:39

Екс-охоронця Яроша засудили у РФ на 4 роки: у суді свідчив помічник нардепа від «Опоблоку»

19:58

«Укрзалізниця» визнала проблеми з онлайн-продажем квитків і тимчасово скоротила кількість рейсів експресу до аеропорту «Бориспіль». Втричі

19:44

Медведчука викреслено з мінського процесу

18:29

«Замполіт» бойовиків ОРДО Прилепин став завлітом московського МХАТу

17:41

Росія відмовилась від пропозиції обміну «їхтамнетів» на українців на Різдво: «скрепи», мабуть, не дозволяють

15:47

Лідер «Самопомочі» виклав безпрограшну передвиборчу тезу: обміняти кума Путіна Медведчука на українських моряків

15:37

Грузинський суд залишив затриманих українців під арештом

15:12

Януковича хочуть вивезти до Ізраїлю

14:54

Стало відомо, що знайшли у житомирських попів Московського патріархату під час обшуків

14:26

Бита перетворюється на бумеранг: Луценко розповів, чому нападають на активістів, які виконують роботу правоохоронних органів

12:14

Прокуратура Грузії висунула обвинувачення затриманим українцям

10:38

З початком зими Україна скоротила імпорт газу вдвічі

10:15

В Керченській протоці знаходиться близько 170 суден, які очікують на прохід

08:49

Суд відпустив Продана на поруки

08:39

Дoба OOС: поранено двох військовослужбовців

03 декабря

21:35

Порошенко звільнив свого представника в окупованому Криму

18:47

Наслідки «Роттердаму + Рінат»: найдорожча у світі теплова генерація і найбагатший олігарх країни

18:29

В уряді Німеччини нагадали Путіну, де знаходиться «партія війни» і хто напав на Україну

12:46

До Ради від Порошенка надійшов проект закону про припинення дії договору про дружбу з РФ

12:36

За радника міністра Стеця внесли заставу: фігурант скандалу з «секс-домаганням» готується вийти на волю

10:23

З Криму до Москви привезли передачі полоненим українським морякам

09:30

«Міхомайдан» і українці: нардеп Семенченко розповів, що він робить у Тбілісі

09:08

Дoба OОС: втрати тільки у бойовиків

02 декабря

18:32

Обвал шкільної спортарени під Києвом: затриманим «світить» до 12 років

15:28

У Тбілісі затримано 6 громадян України

15:20

Україна завоювала медаль у першої гонці біатлонного сезону

15:13

Стало відомо, з ким Україні грати у відборі до Євро-2020

08:21

Олександр Гвоздик став четвертим чинним українським чемпіоном світі з боксу

08:05

Доба ООС: жодних втрат

01 декабря

23:11

Спортарену у Вишневому, у якій під першим снігом обвалився дах, збудували за 18 млн і з розрахунками «снігового навантаження»

«Замполіт» бойовиків ОРДО Прилепин став завлітом московського МХАТу

30-річна історія розколу легендарного театру на МХАТ ім. Чехова (покійного Олега Єфремова) і МХАТ ім. Горького (який очолила Тетяна Дороніна) добігла логічного фіналу.


Як повідомили сьогодні російські ЗМІ, завідуючим літературною частиною МХАТу им. Горького призначено відомого терориста «ДНР» Захара Прилепіна, який цього літа втік з ОРДО до Москви.

Засновники МХАТу, Станіславський і Немирович-Данченко, мабуть, дуетом зараз кричать «Не вірю!..»

Нагадаємо, що актор Пореченков, який обстрілював аеропорт Донецька, працював на той час у іншому МХАТі - ім. Чехова (див. Новые традиции МХАТа: российский актер нацепил каску с надписью «пресса» и обстрелял украинцев из пулемета).

Тетяну Дороніну, до речі, призначено «президентом театру». Завіса.

ДИВ. ТАКОЖ:

Тыловой «замкомбата» Прилепин хвастается, что убитый в Африке российский журналист не дал ему убить нескольких украинцев

«Постановочную» банду московского «замполита» Прилепина бандиты «ДНР» разоружили и разогнали


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

04 Декабря 2018 18:29

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (13)

Генеральна прокуратура (6)

Національне антикорупційне бюро (93)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3)

Служба безпеки України (40)

Головна військова прокуратура (6)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (300)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 