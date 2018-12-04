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«Замполіт» бойовиків ОРДО Прилепин став завлітом московського МХАТу
30-річна історія розколу легендарного театру на МХАТ ім. Чехова (покійного Олега Єфремова) і МХАТ ім. Горького (який очолила Тетяна Дороніна) добігла логічного фіналу.
Як повідомили сьогодні російські ЗМІ, завідуючим літературною частиною МХАТу им. Горького призначено відомого терориста «ДНР» Захара Прилепіна, який цього літа втік з ОРДО до Москви.
Засновники МХАТу, Станіславський і Немирович-Данченко, мабуть, дуетом зараз кричать «Не вірю!..»
Нагадаємо, що актор Пореченков, який обстрілював аеропорт Донецька, працював на той час у іншому МХАТі - ім. Чехова (див. Новые традиции МХАТа: российский актер нацепил каску с надписью «пресса» и обстрелял украинцев из пулемета).
Тетяну Дороніну, до речі, призначено «президентом театру». Завіса.
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