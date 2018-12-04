«Замполіт» бойовиків ОРДО Прилепин став завлітом московського МХАТу

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру? Національна поліція (13) Генеральна прокуратура (6) Національне антикорупційне бюро (93) Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3) Служба безпеки України (40) Головна військова прокуратура (6) Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (300) Введите, пожалуйста, цифры с рисунка: АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ