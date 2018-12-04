Медведчука викреслено з мінського процесу

Представник України в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) Євген Марчук повідомив, що лідер громадського руху «Український вибір», член партії «За життя» Віктор Медведчук вже не бере участі в переговорах у Мінську.

В інтерв'ю BBC News Україна, оприлюдненому у вівторок, відповідаючи на запитання про роль В.Медведчука, Є.Марчук сказав: «Наскільки я знаю, на переговорах він був представником СБУ та медіатором на рівні між президентами. Зараз від СБУ - вже кілька раундів інша людина».

«А щодо ролі Медведчука як політика і посередника в контактах між президентами - це інша тема, яка не стосується мінських переговорів», - додав він.

За словами Є.Марчука, в мінських переговорах після так званих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) формат не змінився.

«Від Донецька змінився перемовник, від Луганська залишився той самий. Але вибори - це серйозний і демонстративний підрив переговорів. Для мене особисто це те саме - незаконні вибори та обстріл і полон наших хлопців», - сказав представник України в ТКГ.