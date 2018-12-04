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«Укрзалізниця» визнала проблеми з онлайн-продажем квитків і тимчасово скоротила кількість рейсів експресу до аеропорту «Бориспіль». Втричі

АТ «Укрзалізниця» повідомило про накладення обмежень на онлайн-систему продажу квитків через шестиразове збільшення навантаження.


«Зараз для стабілізації роботи системи накладено обмеження у 140 сесій на секунду, що необхідно, зокрема, для здійснення операцій клієнтських платежів. Найближчим часом, зі стабілізацією ситуації, обмеження будуть зняті», - наголошується у повідомленні компанії.

У прес-службі «Укрзалізниці» не коментують, як таке обмеження позначиться на роботі системи, однак сам сайт онлайн-покупки квитків працює з перебоями.

Як заявляють в «Укрзалізниці», в зв'язку зі збільшенням ушестеро навантаження на онлайн-систему продажу квитків фахівці вживають заходів для забезпечення коректної роботи сервісу, зокрема проведення клієнтських платежів.

У компанії також повідомили про початок відкриття продажу квитків на поїзди, що відправляються після 20 грудня. Наразі відкрито продаж квитків на 70% цілорічних поїздів, на інші поїзди продаж квитків обіцяють відкрити найближчим часом.

Як повідомлялося, раніше «Укрзалізниця» повідомляла, що розпочне продаж квитків на різдвяні свята до 5 грудня.

Крім того, «Укрзалізниця» скоротила з 30 до 21 рейсу на добу в обох напрямках добову частотність курсування залізничного експреса за маршрутом «Київ-Пасажирський - Дарниця - Бориспіль-аеропорт», зазначається в розкладі на сайті перевізника.

У результаті цього інтервал руху експресів вночі (з 22:52 до 05:00) збільшено до двох годин, решту часу становить близько однієї години.

Водночас із 9 грудня на сайті перевізника є розклад з 30 рейсами на добу в обох напрямках.

«Укрзалізниця» запустила залізничний експрес до аеропорту «Бориспіль» 30 листопада з вартістю квитка 80 грн за 30 рейсів на добу за кожним напрямком.

«Укрзалізниця» прогнозує перевозити за маршрутом «Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль» близько 3,8 млн пасажирів вже в 2019 році і проводить переговори про електрифікацію ділянки шляху з Києва до міжнародного аеропорту «Бориспіль».


Інтерфакс-Україна

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04 Декабря 2018 19:58

 

 

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