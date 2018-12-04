 

04 декабря

20:39

Екс-охоронця Яроша засудили у РФ на 4 роки: у суді свідчив помічник нардепа від «Опоблоку»

19:58

«Укрзалізниця» визнала проблеми з онлайн-продажем квитків і тимчасово скоротила кількість рейсів експресу до аеропорту «Бориспіль». Втричі

19:44

Медведчука викреслено з мінського процесу

18:29

«Замполіт» бойовиків ОРДО Прилепин став завлітом московського МХАТу

17:41

Росія відмовилась від пропозиції обміну «їхтамнетів» на українців на Різдво: «скрепи», мабуть, не дозволяють

15:47

Лідер «Самопомочі» виклав безпрограшну передвиборчу тезу: обміняти кума Путіна Медведчука на українських моряків

15:37

Грузинський суд залишив затриманих українців під арештом

15:12

Януковича хочуть вивезти до Ізраїлю

14:54

Стало відомо, що знайшли у житомирських попів Московського патріархату під час обшуків

14:26

Бита перетворюється на бумеранг: Луценко розповів, чому нападають на активістів, які виконують роботу правоохоронних органів

12:14

Прокуратура Грузії висунула обвинувачення затриманим українцям

10:38

З початком зими Україна скоротила імпорт газу вдвічі

10:15

В Керченській протоці знаходиться близько 170 суден, які очікують на прохід

08:49

Суд відпустив Продана на поруки

08:39

Дoба OOС: поранено двох військовослужбовців

03 декабря

21:35

Порошенко звільнив свого представника в окупованому Криму

18:47

Наслідки «Роттердаму + Рінат»: найдорожча у світі теплова генерація і найбагатший олігарх країни

18:29

В уряді Німеччини нагадали Путіну, де знаходиться «партія війни» і хто напав на Україну

12:46

До Ради від Порошенка надійшов проект закону про припинення дії договору про дружбу з РФ

12:36

За радника міністра Стеця внесли заставу: фігурант скандалу з «секс-домаганням» готується вийти на волю

10:23

З Криму до Москви привезли передачі полоненим українським морякам

09:30

«Міхомайдан» і українці: нардеп Семенченко розповів, що він робить у Тбілісі

09:08

Дoба OОС: втрати тільки у бойовиків

02 декабря

18:32

Обвал шкільної спортарени під Києвом: затриманим «світить» до 12 років

15:28

У Тбілісі затримано 6 громадян України

15:20

Україна завоювала медаль у першої гонці біатлонного сезону

15:13

Стало відомо, з ким Україні грати у відборі до Євро-2020

08:21

Олександр Гвоздик став четвертим чинним українським чемпіоном світі з боксу

08:05

Доба ООС: жодних втрат

01 декабря

23:11

Спортарену у Вишневому, у якій під першим снігом обвалився дах, збудували за 18 млн і з розрахунками «снігового навантаження»

Екс-охоронця Яроша засудили у РФ на 4 роки: у суді свідчив помічник нардепа від «Опоблоку»

Суд у Росії засудив до чотирьох років колонії загального режиму українського політв'язня Олександра Шумкова за участь у «Правому секторі».


Як повідомляє російське видання Грани.ру, такий вирок оголосив у вівторок Севський райсуд Брянської області, інформує Українська правда.

Шумкову присудили точно такий термін, про який просив прокурор.

Адвокат, який захищав політв'язня, наполягав на виправдувальному вироку.

Шумкова визнали винним в «участі в діяльності екстремістської організації».

Сам українець свою провину заперечував.

«Якщо розглядати цю справу, то виходить, Верховний суд заборонив діяльність «Правого сектора» в усьому світі. Тому виникає питання: а чи не забагато на себе бере влада РФ, вирішуючи, які організації законні, а які незаконні на території України», – заявив Шумков на суді.

Згідно з фабулою справи, Шумков був у складі «Правого сектору» з моменту його створення в листопаді 2013 року по 23 серпня 2017 року і «тривалий час» був охоронцем тодішнього лідера ПС Дмитра Яроша.

На думку російського слідства, останній факт свідчить про «значну роль» Шумкова в організації.

Діяльність руху названа «спрямованою проти інтересів Російської Федерації і такою, що зазіхає на її територіальну цілісність».

Шумков у своїх свідченнях у суді заявляв, що з охорони Яроша пішов на початку червня 2014, а в листопаді того ж року вийшов з «Правого сектора» і вступив в українську армію. Тим часом Верховний суд Росії заборонив діяльність ПС в країні лише 17 листопада 2014 року.

У числі інших епізодів справи згадувалась участь Шумкова у вересні 2015 року у цивільній блокаді Криму. Також йому інкримінована участь у «ряді акцій, спрямованих на залякування жителів Херсонської області, що мітингують проти блокади Криму і закликають до відновлення економічних і політичних відносин з Росією».

В Україні стверджують, що Шумков за власною ініціативою прибув в Росію, ховаючись від кримінального переслідування на батьківщині, і прямо на прикордонному пункті повідомив про членство в «Правому cекторі».

Основний свідок обвинувачення у справі Шумкова – колишній військовий Михайло Алланазаров, який служив разом із політв'язнем, дезертирував і отримав тимчасовий притулок в Росії.

Крім того, у суді допитали двох секретних свідків. Один з них представився як колишній член Партії регіонів і чинний помічник депутата Верховної ради України від «Опозиційного блоку».

Олександр Шумков зник у вересні 2017 року.

Пізніше стало відомо, що він перебуває в російському СІЗО, але законно пройшов перевірку на кордоні з РФ 23 серпня 2017 року.

Власні джерела в прикордонній службі повідомляли «Українській правді», що в них є інформація про те, що 23 серпня Шумков нібито на авто, законно перетнув українсько-російський кордон.

Мати та друзі українця не вірять у те, що він добровільно міг поїхати до Росії, оскільки був активним учасником правого руху в Україні.

Сам Шумков на суді розповів, що в Україні йому запропонували викурити цигарку з марихуаною. Затягнувшись, знепритомнів, а прийшов до тями вже в Росії.


"ОБКОМ"

Версия для печати  Версия для печати

04 Декабря 2018 20:39

 

 

Діяльність якого органу найбільш викликає у Вас довіру?

Національна поліція (13)

Генеральна прокуратура (6)

Національне антикорупційне бюро (93)

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (3)

Служба безпеки України (40)

Головна військова прокуратура (6)

Жодна структура з цього переліку довіри не заслуговує (300)

Введите, пожалуйста, цифры с рисунка:
АРХИВ ГОЛОСОВАНИЙ

 