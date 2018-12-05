Доба ООС: один український військовий загинув, троє зазнали поранень

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Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні на 07:00 5 грудня говориться:

«Упродовж минулої доби, 4 грудня, ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте цілком контрольованою Об'єднаними силами.

Російські окупанти 24 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ. Зокрема, зафіксовано і 7 випадків застосування озброєння, забороненого Мінськими угодами.

Противник вів прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Окрім того, зафіксовано активність ворожого снайпера.

Російські окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Кримське, Новозванівка, Троїцьке, Луганське, Авдіївка, Піски, Славне, Тарамчук, Березове, Новомихайлівка, Красногорівка, Старогнатівка, Водяне та Широкине.

Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали опорні пункти наших військ поблизу Кримського, Пісків, Новозванівки, Широкиного та Водяного, що на Приазов'ї, а біля Луганського зафіксовано ще й вогонь з мінометів калібру 120 мм. Захисники Красногорівки були обстріляні протитанковими керованими ракетами, а оборонці Троїцького і Водяного – з озброєння бойових машин піхоти.

Внаслідок бойових дій, один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та троє - зазнали поранень.

Від початку доби ворог обстріляв наші позиції на підступах до Тарамчука. Важке озброєння не застосовувалося. Втрат не допущено.

За даними розвідки, 4 грудня, 2 окупанти було знищено та ще 5 – поранено».


"ОБКОМ"

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05 Декабря 2018 08:48

 

 

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