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За час дії формули «Роттердам+» у енергетиків Ахметова EBITDA виросла в 2,6 рази

Холдинг «ДТЕК» в січні-вересні 2018 року отримав показник EBITDA (операційний прибуток до сплати процентів, податків та амортизації) майже на чверть вищий, ніж роком раніше.


Відповідні дані оприлюднені у звіті компанії за три квартали поточного року, повідомляють Наші гроші.

В документі вказано, що EBITDA за дев’ять місяців 2018 року становить 19,00 млрд грн. Це на 28% більше у порівняні з аналогічним періодом 2017 року.

У порівняні з EBITDA у розмірі 7,33 млрд грн. за три квартали 2016 року показник виріс в 2,6 рази.

Дохід ДТЕК за січень-вересень склав 119,81 млрд грн. Чистий прибуток за цей період склав 3,40 млрд грн.

Нагадаємо, різке зростання фінансових показників «ДТЕК» почалось у другому півріччі 2016 року, коли в Україні значно виросли тарифи на електроенергію ТЕС, яка в Україні на три чверті виробляється групою Ахметова.

На початку 2016 року НКРЕКП ввело в дію так звану формулу «Роттердам+» для розрахунку тарифу на електроенергію, вироблену ТЕС. Формула передбачає, що у тариф закладається вартість вугілля по котирування у порту Роттердаму, до якої додається вартість доставки палива в Україну.

В той же час подорожчали і єврооблігації ДТЕК, які скуповувала компанія ICU. Співвласник цієї фірми Макар Пасенюк є фінансовим радником президента Петра Порошенка. На момент вводу формули «Роттердам+» НКРЕКП очолював Дмитро Вовк, який перед призначенням також працював у компанії ICU та «Рошені» Петра Порошенка. Співвласником ICU також був Володимир Демчишин, який був міністром енергетики та вуглепрому в період розробки «Роттердаму+» у 2015-2016 роках.

В квітні 2017 року НАБУ повідомило, що розпочало досудове розслідування за фактом зловживання службовим становищем посадовцями НКРЕКП через «Роттердам+». При цьому НКРЕКП приховує від НАБУ фактичні дані, які вводились у формулу для розрахунку вартості вугілля.

Також корупційною назвав схему «Роттердам+» генеральний прокурор України Юрій Луценко.

При цьому голова Антимонопольного комітету Юрій Терентьєв у 2016 році особисто погодив формулу «Роттердам+», а у серпні 2018 року повідомив, що після трирічного розслідування прави стосовно компаній групи ДТЕК не бачить доказів, які б підтвердили, що енергохолдинг Рината Ахметова зловживає монопольним становищем.


"ОБКОМ"

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05 Декабря 2018 10:50

 

 

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