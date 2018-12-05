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У суді не знають, коли буде винесено вирок Януковичу
В Оболонському районному суді м. Києва поки що не знають, скільки буде потрібно часу колегії суддів у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича для винесення вироку в нарадчій кімнаті, але обіцяють про все публічно поінформувати.
«З огляду на складність справи, велику кількість доказів, наданих і стороною обвинувачення, і стороною захисту, що томів справи налічується близько 100, дорадча кімната може тривати невизначений період, від одного дня і до... Суд надасть повну та об'єктивну оцінку всім доказам», - сказала журналістам після завершення засідання в середу прес-секретар суду Інна Свинаренко.
Вона наголосила, що суд поінформує, коли оголошуватиме вирок, і це відбуватиметься публічно.
«Суд також спростовує інформацію, що на нього чиниться якийсь тиск», - заявила І.Свинаренко.
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