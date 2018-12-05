Мер Дніпра не хоче «спати з гумовою жінкою»: Борис Філатов вийшов з партії «Укроп»

Відповідну заяву і свій коментар він оприлюднив сьогодні.

У Facebook Б. Філатов написав:

«Видит Бог, я сделал всё, что мог.

Когда они подло вышвырнули из руководства партии Корбана, сидящего за решёткой, я молчал.

Когда они сфальсифицировали устав «Укропа» в Минюсте, я не замечал.

Когда они назначили руководителем секретариата партии бывшего подручного сепаратиста Царёва, я стыдливо отвёл глаза.

Когда они выдавливали из областных парторганизаций нелояльных к ним партийцев, я говорил, что меня это не касается.

Когда они вместе с регионалами ломали мэрскую коалицию в Днепрораде, чтобы поставить меня «в стойло», я сопротивлялся стиснув зубы.

Я терпел даже тогда, когда они травили на меня своих злых и, одновременно, абсолютно жалких депутатов-клоунов Куприя и Денисенко, которые только на моей памяти по три раза уходили-возвращались из партии.

Когда они устроили из партийных президентских праймериз цирковое бродячее шоу под названием «Буковель на выезде», я горько смеялся.

Видит Бог, что я молчал, терпел и смеялся сквозь слёзы ради обычных партийцев, простых людей, которые так хотели изменений в стране.

Видит Бог, но моя совесть чиста перед партией, у истоков которой я был с первого дня.

Я надеялся, что они опомнятся.

Тщетно.

Поэтому с сегодняшнего дня я слагаю с себя полномочия члена президиума политсовета «Укропа» и вообще выхожу из партии.

Потому, что иметь дело с публикой, захватившей власть в «Укропе», это то же самое, что пить безалкогольное пиво или курить электронные сигареты.

Ну или спать с резиновыми женщинами.

Ребята, удачи вам.

Пожалуйста, занимайтесь такой х@рней без меня».