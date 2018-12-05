Порошенко – не Янукович: зараз Путіна навіть цукерками не примусиш брати участь у виборчій кампанії в Україні

Пройшли ті часи, коли лідерам РФ можна було стояти на трибуні Майдану з кандидатом у президенти Януковичем і неодноразово вітати його «з перемогою».

Президент РФ Володимир Путін заявив, що він не відповідає на спроби президента України Петра Порошенка поговорити по телефону, оскільки не хоче брати участь у його виборчій кампанії. Про це він сказав журналістам в середу, коментуючи відсутність телефонної розмови з Порошенком, про яку просила українська сторона, повідомляє Українська правда з посиланням на ТАСС.

«Адже справа не в тому, що я просто ухиляюся і не хочу з Петром Олексійовичем розмовляти, справа не в цьому. Справа в тому, що я не хочу брати участь у його виборчій кампанії», - сказав Путін.

Як відомо, раніше Петро Порошенко заявляв, що після акту агресії РФ в Чорному морі президент РФ Володимир Путін не відповів на його запит про прямому телефонну розмову в будь-якому форматі.

У Кремлі тоді заявили, що запит на телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним від глави української держави Петра Порошенка був, але він «не відбувся в зв'язку з цілою низкою чинників».