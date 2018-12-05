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Випробування нового протикорабельного комплексу і модернізованого ЗРК пройшли успішно

Міністр оборони України Степан Полторак повідомляє про успішне завершення випробувань нового берегового протикорабельного комплексу «Нептун» із крилатою ракетою дальністю до 300 км.


«Ми продовжуємо випробування наших модернізованих систем ППО, ми продовжуємо випробування протикорабельних ракет, які буквально пів години тому завершилися на півдні України», - сказав С.Полторак на брифінгу для ЗМІ в середу в Києві.

Міністр нагадав, що процес модернізації ракетного озброєння, про який українців інформували протягом останнього року, привів до того, що бойові можливості частин ППО зросли.

«Випробування, які були сьогодні на півдні в районі Одеси: ми випробовували нашу протикорабельну ракету – «Нептун». Характеристики та завдання, які ми ставили на цьому етапі випробувань, вони підтверджені, і навіть є можливості збільшити ТТХ цієї ракети», - сказав С.Полторак.

Він також поінформував про успішний етап випробувань модернізованого ЗРК С-125, який після поновлення отримав можливість вражати, крім повітряних цілей, також надводні.

«Ми модернізували 125-й комплекс, який тепер може знищувати і повітряні цілі, і надводні. Після модернізації їх випробували, і вони показали дуже хороший результат: я вже маю відео, заступник міністра перебуває на місці», - розповів С.Полторак.

Міністр запевнив, що роботу над модернізацією озброєння буде продовжено.

Як повідомлялося, розробку перспективного протикорабельного озброєння, зокрема нового берегового протикорабельного комплексу «Нептун» із крилатою ракетою дальністю до 300 км, здійснює ДККБ «Луч» (Київ).


Інтерфакс-Україна

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05 Декабря 2018 14:30

 

 

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