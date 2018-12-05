У Євросоюзі нарешті усвідомили: якщо диявол – «батько брехні», то Росія – її мати

На брехні стояла і стояти буде російська земля, як говориться.

В ЄС сьогодні оприлюднили план дій щодо відстеження активності дезінформаційної кампанії напередодні виборів.

Про це інформує Reuters.

«План Європейського Союзу, запропонований у середу, передбачає витрачати більше грошей на боротьбу з фейковими новинами в інтернеті, створивши систему раннього попередження урядів, та спонукати медіа ефективніше боротися з дезінформацією на тлі наближення виборів наступного року», - йдеться у повідомленні.

План Європейської Комісії, який має бути затверджений лідерами ЄС, є частиною боротьби з тим, що США, НАТО та ЄС називають спробами РФ знищити західні демократії за допомогою дезінформації, що сіє розбрат та ворожнечу.

«Є вагомі докази, що вказують на те, що РФ є основним джерелом дезінформації в Європі. Дезінформація є частиною російської військової доктрини та частиною стратегії розколу та ослаблення Заходу», - сказав віце-президент Єврокомісії Андрус Ансип.

Як повідомлялося, ЄС проситиме Facebook, Twitter та Google звітувати про активність російської дезінформації.