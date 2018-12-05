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У Євросоюзі нарешті усвідомили: якщо диявол – «батько брехні», то Росія – її мати
На брехні стояла і стояти буде російська земля, як говориться.
В ЄС сьогодні оприлюднили план дій щодо відстеження активності дезінформаційної кампанії напередодні виборів.
Про це інформує Reuters.
«План Європейського Союзу, запропонований у середу, передбачає витрачати більше грошей на боротьбу з фейковими новинами в інтернеті, створивши систему раннього попередження урядів, та спонукати медіа ефективніше боротися з дезінформацією на тлі наближення виборів наступного року», - йдеться у повідомленні.
План Європейської Комісії, який має бути затверджений лідерами ЄС, є частиною боротьби з тим, що США, НАТО та ЄС називають спробами РФ знищити західні демократії за допомогою дезінформації, що сіє розбрат та ворожнечу.
«Є вагомі докази, що вказують на те, що РФ є основним джерелом дезінформації в Європі. Дезінформація є частиною російської військової доктрини та частиною стратегії розколу та ослаблення Заходу», - сказав віце-президент Єврокомісії Андрус Ансип.
Як повідомлялося, ЄС проситиме Facebook, Twitter та Google звітувати про активність російської дезінформації.
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