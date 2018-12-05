Спікер Парубій підписав бюджет-2019

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій підписав законопроект №9000 про державний бюджет на 2019 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter спікера ВР.

Тепер закон направлять на підпис главі держави Петру Порошенку.

«Щойно підписав закон «Про державний бюджет України на 2019 рік». Ми ухвалили його дотримавшись усіх вимог - до 1 грудня. Це гарантує нам макрофінансову підтримку наших міжнародних партнерів. Це бюджет розвитку і зростання! І головне, що це бюджет зміцнення оборони і безпеки України», - підкреслив очільник ВР.

Бюджетні показники

Зокрема, в документі доходи держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 026,1 млрд гривень, в тому числі доходи загального фонду - 928,5 млрд гривень та доходи спеціального фонду - 97,6 млрд гривень. Витрати держбюджету на 2019 рік передбачено в сумі 1 112,1 млрд гривень, в тому числі видатки загального фонду - 1 005,7 млрд гривень і видатки спеціального фонду - 106,3 млрд гривень.

Дефіцит держбюджету запланований на рівні 89,9 млрд гривень. Макропрогноз у проекті держбюджету до другого читання змінений не був.

Витрати на оборону і безпеку

У цілому на оборону і безпеку в 2019 році закладено майже 212 млрд гривень. З цієї суми майже 112 млрд гривень спрямовуються на зарплати військовослужбовців і поліцейських, на розвиток озброєння і військової техніки -30,2 млрд гривень, на житло для військових - 1,8 млрд гривень.

Пенсії та субсидії

У додатку №3 проекту бюджету додали окремий рядок для Пенсійного фонду, згідно з якою на відшкодування витрат ПАТ «Укрпошта» за надання послуг, пов'язаних з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню, виділяється 500 млн гривень.

Для виплати пенсій у наступному році спрямують 167,5 млрд гривень. Разом з тим, при доопрацюванні до другого читання враховані положення про направлення платежів за розмитнення «євроблях» у ПФУ.

Також на субсидії у грошовій формі в держбюджеті-2019 передбачено 20 млрд гривень.

Крім того, витрати на охорону здоров'я складуть 95,7 млрд гривень, освіту - майже 127 млрд гривень. Згідно з документом, на розвиток дорожньої інфраструктури закладено 55 млрд гривень.

Прожитковий мінімум і зарплата

Законом встановлено в 2019 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2019 року - 1853 гривні, з 1 липня - 1936 гривень, з 1 грудня - 2027 гривень.

Крім того, в 2019 році передбачена така мінімальна заробітна плата: у місячному розмірі - з 1 січня 4173 гривні; в погодинному розмірі - з 1 січня 25,13 гривні.

Також визначено, що розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям в 2019 році не може становити більше 75 відсотків від рівня забезпечення прожиткового мінімуму для сім'ї.

Нагадаємо, парламент о 6-ій ранку 23 листопада схвалив у другому читанні законопроект №9000 про державний бюджет на 2019 рік. За проект закону проголосували 240 нардепів. До другого читання доходи і витрати бюджету-2019 збільшено майже на 18 млрд гривень у порівнянні з першим читанням.