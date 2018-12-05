Бойовики віддали тіло загиблого українського військового, якого вважали зниклим безвісти

Незаконні збройні формування в середу передали українській стороні тіло військового, який загинув в бою 29 листопада. Під час впізнання з'ясувалося, що це солдат Сергій Проданюк.

«5 грудня на Луганщині після тривалих переговорів збройні формування Російської Федерації, в присутності представників ОБСЄ, передали українській стороні тіло загиблого українського воїна. Під час проведення процедури упізнання було встановлено, що це тіло солдата Сергія Проданюк», - йдеться в повідомленні прес-центру штабу Операції об'єднаних сил на Facebook.

У прес-центрі нагадали, що С.Проданюк вважався зниклим безвісти після бойового зіткнення, 29 листопада поточного року в районі Кримського (Луганська обл.). Він загинув, відбиваючи напад ДРГ противника. Під час бою особисто знищив одного бойовика.