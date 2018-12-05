Вашингтон продовжує вивчає варіанти протидії «Північному потоку-2»

Влада США негативно ставиться до будівництва газопроводу «Північний потік-2» і розглядає різні можливості для протидії реалізації цього проекту, заявив радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон.

«Ми розмірковуємо над кількома варіантами, щоб створити перешкоди на шляху реалізації проекту «Північний потік-2», - сказав Дж.Болтон у середу на прес-конференції, яку транслював телеканал C-SPAN.

Раніше в Держдепі США заявили, що Євросоюз має відмовитися від проекту «Північний потік-2» у зв'язку з інцидентом у Керченській протоці.