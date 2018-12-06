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Дoба OOС: поранено двох військовослужбовців

Дoба OОС: поранено одного військовослужбовця

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.


У зведенні на 07:00 6 грудня говориться:

«5 грудня ситуація в районі проведення операції мала ознаки до загострення на Попаснянському напрямку, проте залишається цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Окупанти 15 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. У шести випадках противник застосував озброєння, заборонене Мінськими угодами.

Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, поблизу населеного пункту Опитне ворог обстріляв опорні пункти Об'єднаних сил з мінометів калібру 120 мм, та п’ять разів протягом доби відкривав вогонь неподалік хутора Вільного з мінометів калібру 82 мм. У цьому районі загарбники також застосували зенітну установку ЗУ-23-2 та, двічі, протитанкові керовані ракети.

Упродовж минулої доби, ворог здійснював обстріли наших позицій ще й на підступах до населених пунктів Піски, Тарамчук, Новомихайлівка, Красногорівка, Чермалик та Гнутове. Вогонь з важкого озброєння у цих випадках не вівся.

У ході бойових дій поранено одного військовослужбовця зі складу Об'єднаних сил.

Від початку цієї доби противник вогневої активності не проявляв.

За даними розвідки, 5 грудня, трьох окупантів знищено та ще двох – поранено».


"ОБКОМ"

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06 Декабря 2018 09:07

 

 

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