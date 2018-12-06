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Митрополит УПЦ МП звернувся до Путіна із проханням звільнити українських моряків

Митрополит Сарненський і Поліський Української православної церкви Московського патріархату Анатолій звернувся до президента РФ Володимира Путіна з проханням звільнити українських військових моряків, захоплених у полон російськими силовиками в Керченській протоці.


Звернення митрополита опубліковано на сайті Сарненської єпархії, повідомляє Gordonua.

«На прохання вірян українського Полісся, від імені духовенства Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ і від себе особисто звертаюся до вас із проханням про допомогу: допоможіть звільнити воїнів-моряків, які стали заручниками події 25 листопада 2018 року в акваторії Азовського моря», – ідеться у зверненні.

Митрополит зазначив, що в Україні немає такої родини, яку б не зачепила війна.

«Дуже боляче дивитися на сльози маленьких дітей, які не побачать більше своїх батьків, і важко знайти слова втіхи стареньким батькам, які втратили своїх синів, багатьох із яких я особисто поховав», – сказав він.

За словами священика, те, що сталося в Керченській протоці, є продовженням воєнних дій, «які тривають уже протягом виснажливих чотирьох років, від яких втомилися народи України та Росії».

«Я не можу давати оцінку політичним подіям, але мій християнський обов'язок, як архієрея православної церкви об'єднаних одним Христом двох сусідніх народів і держав, зобов'язує мене, як і моя християнська совість, співчувати постраждалим морякам та їхнім сім'ям і не мовчати, коли страждають люди та їхні близькі, враховуючи, що один із моряків родом із Полісся», – додав митрополит Анатолій.


"ОБКОМ"

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06 Декабря 2018 11:13

 

 

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