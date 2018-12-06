Депутати не змогли виправити те, що вони зробили з Податковим кодексом у «бюджетну ніч»

Верховна Рада провалила внесення правок до Податкового кодексу України.

Про це заявив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, внесення правок до законопроекту №9260 підтримали лише 198 нардепів при 226 мінімально необхідних голосах.

Зазначимо, що після того, як голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна зачитала правки, які пропонується внести, Парубій одразу ж поставив їх внесення на голосування.

Спікер парламенту пояснив, що внесення цих правок не передбачає обговорення народними депутатами, що викликало незадоволення у сесійній залі.

«Доведеться підписувати законопроект без цих правок», - зазначив голова парламенту.

Нагадаємо, як заявила голова комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна, у прийнятому в «бюджетну ніч» бюджетотворчому законі про внесення змін до Податкового кодексу №9260 виявили неточності. У зв'язку з цим податковий комітет Ради підготував листа голові ВР, в якому сформулював уточнення, котрі повинні були внести до тексту закону.