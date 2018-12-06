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Рада вирішила маркувати харчові продукти по-новому

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому законопроект №8450 «Про інформацію для споживачів харчових продуктів».


За відповідне рішення проголосував 231 народний депутат, повідомляє Економічна правда.

Законопроектом вводиться заборона на використання інформації, яка може ввести споживача в оману, особливо в частині властивостей і характеристик харчових продуктів і наслідків їх споживання.

Крім цього, законопроект зобов'язує виробників робити написи на упаковках читабельними.

Також визначається, що обов'язкова інформація про харчові продукти не повинна ховатися або спотворюватися іншою текстовою або графічною інформацією.

Згідно з пояснювальною запискою до документа, законопроект розроблений з метою приведення українського законодавства у відповідність до положень регламенту ЄС про надання споживачам інформації про харчові продукти.

Законопроектом передбачено надання споживачам інформації про вміст у харчових продуктах харчових добавок і допоміжних речовин, які, як свідчать дані проведених наукових досліджень, викликають алергічні реакції або непереносимість.

Також законопроектом встановлюється вимога щодо надання споживачеві інформації про те, чи піддавався харчовий продукт розморожування.

У той же час передбачений відхід від вимоги про обов'язкове надання інформації про поживну цінність щодо певних категорій харчових продуктів, які не піддавалися переробці або щодо яких інформація про поживну цінність не є визначальним фактором прийняття споживачами рішень про їх купівлю.


"ОБКОМ"

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06 Декабря 2018 12:57

 

 

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