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Визначена дата Архієрейського собору УПЦ КП – напередодні Об’єднавчого собору

Синод УПЦ КП, який сьогодні, 6 грудня, відбувся у Києві під головуванням Патріарха Філарета, обговорив процес церковного об’єднання та утворення єдиної помісної автокефальної Української православної церкви.


Як повідомляє RISU, синод прийняв рішення скликати 13 грудня 2018 р. в м. Києві Архієрейський собор Української православної церкви Київського Патріархат для того, щоб прийняти належні рішення щодо скликання і проведення 15 грудня 2018 р. надзвичайного Об’єднавчого собору ієрархів Української православної церкви.

Йдеться про те, що у своїй діяльності Українська православна церква Київського Патріархату керується своїм статутом про управління, зареєстрованим державою. Оскільки об’єднавчий процес передбачає ухвалення низки істотних статутних рішень, то потрібно скликати Архієрейський собор, який єдиний має право внесення змін та доповнень до статуту.

На розгляд і підтвердження Архієрейського собору 13 грудня будуть представлені підсумки спільної підготовчої роботи.

Ухвалено рішення продовжити підготовку до Об’єднавчого собору, що відбудеться 15 грудня.


"ОБКОМ"

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06 Декабря 2018 14:54

 

 

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