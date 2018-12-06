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Усіх воїнів ОУН-УПА визнано учасниками бойових дій

Верховна Рада надала статус учасників бойових дій усім ветеранам Української повстанської армії та Організації українських націоналістів.


За відповідні зміни законодавства у четвер проголосували 236 нардепів, повідомляє Українська правда.

Прийнятим законопроектом №8519 вносяться зміни до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Зокрема, додано нове формулювання щодо осіб, які належать до учасників бойових дій.

До таких належать «особи, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанчої армії отамана Тараса Боровця (Бульби) «Поліська Січ», Української народної революційної армії (УНРА), збройних підрозділів Організації українських націоналістів і відповідно до Закону України «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті» визнані борцями за незалежність України у XX столітті».

Таким чином Рада розширила перелік воїнів УПА, які мають право на пільги за таким статусом.

Раніше учасниками бойових дій визнавали тільки тих воїнів УПА, які брали участь в бойових діях проти німецько-фашистських загарбників на території окупованої України в 1941-1944 роках, які не вчинили злочинів проти людяності і були реабілітовані.

У пояснювальній записці вказується, що Українська повстанська армія продовжувала збройний опір тоталітарному режимові СРСР і після 1944 року.

«Останнє значне бойове зіткнення відбулося у 1956 році, окремі невеликі бойові підрозділи продовжували чинити опір і у подальшому. Саме ці фактологічні неточності у чинному законі суттєво обмежують категорію реальних учасників бойових дій із числа борців за незалежність України», - сказано у пояснювальній записці.

Також зазначається, що за даними Всеукраїнського братства ОУН-УПА імені генерал-хорунжого Романа Шухевича станом на 23 травня 2018 року чисельність зазначених учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті із числа збройних підрозділів ОУН і УПА становить 1201 особа.


"ОБКОМ"

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06 Декабря 2018 15:19

 

 

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