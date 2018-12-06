Патріарх Варфоломій пояснив, як обиратимуть предстоятеля української помісної церкви

Вселенський патріарх Варфоломій розіслав ієрархам українських православних церков листи-запрошення на участь в об'єднавчому соборі 15 грудня для створення помісної церкви в Україні.

У запрошенні пояснюється процедура виборів предстоятеля майбутньої церкви, повідомляє BBC News Україна.

Текст листа-запрошення опублікував у Facebook митрополит Переяслав-Хмельницький УПЦ МП Олександр (Драбинко).

Джерело «BBC News Україна» у Константинополі підтвердило автентичність опублікованого митрополитом листа.

У ньому митрополита запрошують на собор разом з одним кліриком та одним монахом чи мирянином, кожен з яких матиме право голосу.

Представником Вселенського патріарха на соборі буде митрополит Галльський Еммануїл (Адамакіс), якого називають куратором «українського питання» в Константинополі.

Присутнім на соборі буде й президент України Петро Порошенко.

Джерело у Константинополі зазначило, що кожен український ієрарх, незалежно від церкви, яку представляє, матиме можливість взяти з собою на собор ще двох людей. Кожен з них матиме право голосу.

У тексті запрошення також ідеться, що на соборі сформують бюлетень із трьох кандидатів на предстоятеля новоствореної помісної церкви.

Співрозмовник ВВС пояснив, що спочатку голосуватимуть всі разом - ієрархи, запрошені ними миряни, клірики та монахи, - доки із усіх кандидатів не визначать трьох головних.

Після цього вже тільки архієреї обиратимуть предстоятеля з-поміж трьох фіналістів.

В об'єднавчому соборі братимуть участь близько 45 ієрархів УПЦ КП, 14 представників УАПЦ, а також усі охочі ієрархи УПЦ МП.

Співрозмовники ВВС у Константинополі підтверджують, що запрошення на участь у соборі отримають усі ієрархи УПЦ МП в Україні.

Скільки з них погодяться - невідомо. 13 листопада собор УПЦ МП заборонив своїм представникам іти на об'єднавче зібрання помісної церкви й продублював рішення РПЦ розірвати спілкування з Константинополем.

Щоправда, того ж дня три ієрархи цієї церкви приїхали на зустріч до президента, де обговорювали автокефалію.

Від УПЦ МП у роботі собору, як припускають джерела у Києві, можуть взяти участь кілька десятків ієрархів (загалом їх понад 80). Чим їх буде більше, тим вони суттєвіше вплинуть на вибори предстоятеля.

Як вказують співрозмовники в Константинополі, ієрархи УПЦ МП, які не долучаться до нової церкви, для Вселенської патріархії лишатимуться єпископами православної церкви - з можливістю долучитись до нової церкви вже після собору.