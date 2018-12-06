«Нафтогаз» попереджає українців про фальшиві платіжки «від Фірташа» і закликає «не вірити дезінформації» і скаржитися

НАК «Нафтогаз України» занепокоєна повідомленнями з декількох регіонів про те, що облгази та газзбути групи Дмитра Фірташа дезінформують споживачів про свої негативні рішення, перекладаючи відповідальність за них на «Нафтогаз».

Як вказує Нафтогаз, «такі дії з боку облгазів та газзбутів активізувалися протягом останніх тижнів. Це може вказувати на реалізацію скоординованого плану, метою якого є створення штучних незручностей для споживачів, дискредитація реформи українського ринку газу та захист незаконної монополії газзбутів.

Зокрема, в листопаді більшість побутових споживачів України отримали від своїх постачальників газу (газзбутів) платіжки з донарахуваннями за жовтень та попередженням про донарахування за три попередніх роки зі значними сумами. Їх причиною газзбути вказали «приведення обсягу газу до еталонних умов вимірювання», начебто на вимогу «Нафтогазу».

Крім того, компанія отримала інформацію, що керівництво облгазів та газзбутів проводить зустрічі з представниками місцевих громад, в ході яких намагається перекласти відповідальність за свої грабіжницькі рішення на «Нафтогаз».

Наголошуємо, що «Нафтогаз» жодним чином не причетний до рішення газзбутів вимагати зі споживачів додаткові суми та засуджує такі дії. Відповідні витрати вже компенсуються спорідненим структурам газзбутів – облгазам через механізм виробничо-технологічних втрат.

Донарахування ведуть до подвійної оплати тих самих обсягів газу, створюють віртуальні борги, які в майбутньому перешкоджатимуть переходу споживачів до інших постачальників газу.

НКРЕКП відреагувала на порушення та постановою від 23 листопада заборонила такі донарахування.

Фахівці «Нафтогазу» підготували для споживачів алгоритм дій та шаблони документів, які дозволять позбутися віртуальних боргів та зберегти свободу вибору постачальника газу (див. інструкцію).