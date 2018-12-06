РФ пустила консулів до поранених українських моряків

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін стверджує, що українські консули почали відвідування українських військовополонених моряків, яких Росія утримує в Москві.

Про це він заявив у коментарі «на полях» міністерської зустрічі ОБСЄ, повідомляє з Мілана кореспондент Європейської правди.

Клімкін стверджує, що домовленість про це стала результатом тиску на РФ в рамках даної організації.

«Позитивний результат зустрічі ОБСЄ – те, що ми вибили у них (російської влади – ЄП) відповідь на питання, де знаходяться наші хлопці і вибили графік консульських відвідин.

Саме зараз наші консули зустрічаються з пораненими хлопцями, з трьома, і потім кожен день будуть зустрічатися з іншими – щоби до суботи консули переконалися, в якому вони стані», - заявив міністр.