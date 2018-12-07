Мартинюк став «вічним» тимчасовим в.о. міністра аграрної політики

Тимчасовим виконувачем обов'язків міністра аграрної політики та продовольства призначено першого заступника міністра Максима Мартинюка, який вже з середини минулого року працює «тимчасовим» міністром.

Відповідне розпорядження Кабінету міністрів №920-р від 28 листопада оприлюднено на сайті уряду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

«Покласти тимчасово виконання обов'язків міністра аграрної політики та продовольства України на першого заступника міністра аграрної політики та продовольства України Мартинюка Максима Петровича», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Верховна Рада 22 листопада 2018 року прийняла відставку міністра аграрної політики та продовольства Тараса Кутового.

Т.Кутовий 23 травня 2017 року на своїй сторінці в соцмережі Facebook заявив, що подає у відставку з посади міністра, після чого за його заявою йому перестала нараховуватися і виплачуватися зарплата.

Його було призначено міністром агрополітики в уряді Володимира Гройсмана 14 квітня 2016 року.