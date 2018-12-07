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«Київгаз» оприлюднив тарифи на газ для киян

Починаючи з листопада 2018 року тариф на газ для мешканців квартир Києва, обладнаних газовими лічильниками і квартир без них складатиме 8,55 гривень за кубометр.


Про це йдеться у повідомленні «Київгазу», інформує Громадське.

«З 1 листопада 2018 року по 31 грудня 2019 року ціна на природний газ, що використовується населенням, встановлена у розмірі 8,54892 грн/кубометр», — йдеться у повідомленні.

У разі відсутності газових лічильників норма споживання газу в квартирі з гарячим водопостачанням та газовою плитою складе 3,3 кубометри на людину; без гарячого водопостачання — 5,4 кубометри; з плитою і газовим водонагрівачем — 10,5 кубометрів на людину.

Зазначається, якщо у квартирі крім газової плити встановлено інші газові прилади, їх граничні обсяги споживання природного газу мають бути додатково враховані при визначенні загального обсягу споживання.

У компанії додали, що ціну на газ для населення з 1 листопада 2018 року встановлено постановою Кабінету міністрів від 19 жовтня.

Нагадаємо, що на засіданні уряду 19 жовтня ухвалили рішення про підвищення цін на газ для населення на 23,5%. Відтак, з 1 листопада вартість газу для населення складе 8550 гривень за тисячу кубометрів.


"ОБКОМ"

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07 Декабря 2018 12:42

 

 

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